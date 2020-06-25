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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen yakalandı! Aşk mı yaşıyorlar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Doğu Demirkol ile yollarını ayıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülendi. Çiftin sürpriz yakınlaşması ise akıllara aşk iddialarını getirdi.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen yakalandı! Aşk mı yaşıyorlar?

Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile aşk yaşayamaya başlayan Farah Zeynep Abdullah'ın mutluluğu kısa sürdü. Demirkol ile yollarını ayıran 30 yaşındaki güzel oyuncu, bu sefer de 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen ile yakınlaştı. Aykırı'nın haberine göre; bir parkta tenis oynarken çok eğlendikleri görülen ikilinin samimi anları dikkat çekti.

İkilinin bu halleri ise yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi.
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Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı.

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Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.

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