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Fark edilmemek için çok uğraştı ama... Kıskıvrak yakaladılar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Mersin'deki Erdemli ilçesinde bir kuyumcuya giren maskeli kapüşonlu hırsız özel ekip tarafından saklandığı evde yakalandı. Gece geç saatlerde gerçekleştirdiği soygunun ardından saklanan zanlı, soygun esnasında giydiği kıyafetler üzerindeyken kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Erdemli ilçe merkezinde Türbe Caddesi üzerinde bir kuyumcuya hırsız girdi. İş yerine bir kişinin girip kaçtığını öğrenen kuyumcu durumu polise haber verdi. İş yerinden hırsızlık olayına karışan zanlının yakalanması için Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kuruldu. Ekipler yaptıkları incelemede, maskeli kapüşonlu ve eldivenli bir şahsın, camını kırdığı kuyumcudan 35 adet imitasyon altın rengi zincir, bin 500 TL para ve tamir için bırakılan 11 adet saati alıp kaçtığını belirledi.

KIYAFETLERİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Ekipler yapılan çalışma neticesinde zanlının sabıkalı 23 yaşındaki A.K. olduğunu tespit etti. Zanlı A.K. kuyumcu soygunu esnasında giydiği kıyafetlerle birlikte evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HER HAREKETİ KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlı dükkanın zemin kısmındaki bir parça camı kırarak, küçük bir sehpanın içinden geçip içeri sızıyor. Daha sonra da aynı çekmece ve dolapları defalarca karıştırıyor. Zanlı görüşünü engelleyen kapüşon ve maskesini zaman zaman eliyle düzeltiyor. Bulduğu değerli eşyaları alıyor. Zanlının sokaktan geçenlere görünmemek için yaptığı ilginç hareketleri de kamera tarafından kaydediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin kuyumcu hırsız soygun

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