YEMEK

Farkında bile değiliz! Yemeklerinizi mahveden 7 mutfak hatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

Yemeğinizin olabildiğince mükemmel olması için bu pişirme hatalarından kaçındığınızdan emin olun!

Farkında bile değiliz! Yemeklerinizi mahveden 7 mutfak hatası

Yemeğin tarifini sırasıyla takip etseniz bile hala o aradığınız lezzeti yakalayamıyor musunuz? O zaman farkında olmadan ciddi hatalar yapmaya devam ediyorsunuz! İşte aydınlanma yaşamanıza yardımcı olacak, aynı zamanda yemeklerin lezzetini yerime getirmenize yardımcı olacak yöntemler.

Unu elemekten kaçınmayın

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Hamur işi yaparken unu elemezseniz, kesinlikle topaklanma yaşayacaksınız. Topaklanan hamur tarifinizin kıvam almasını zorlaştırabilir ve lezzetini kati surette olumsuz etkiler.

Kek kalıbını yağlamamazlık yapmayın

kek

Kek hamurunu kalıba dökmeden önce muhakkak yağlayın. Aksi halde pişmiş keki kalıptan çıkarırken dağılmalar olabilir. Kekin parçalanmasının önüne geçmek için bu basit ama etkili yöntemi uygulayın.

Sebzeleri kaynar suda haşlamayın

haşlanmış sebze

Lezzetli sebzeler yemek istiyorsanız kaynar suda haşlamaktan vazgeçin. Aşırı pişmiş sebzeler sadece yumuşak bir hal alacak ve lezzetini kaybedecektir. Bunun yerine buharda haşlayarak hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli bir menü hazırlayabilirsiniz.

Her yemek için az yağ kullanmaya kalkışmayın

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Yemek pişirirken az yağ kullanmak her zaman doğru değildir. Örneğin yeşil kabağı yağsız bir şekilde pişirip lezzetli hale getirebilirsiniz ancak patlıcan için aynı şeyi söyleyemeyiz. Zorlamanın manası yok, patlıcan bol yağ ister ve o zaman lezzetin doruklarına erişir. Yağ önemli bir enerji kaynağıdır ve vücudunuza vitamin emiliminde yardımcı olur.

Yiyecekleriniz fırındayken sık sık kontrol etmeyin

fırın

Yemeğinizi kontrol etmek için fırını açmak cazip gelebilir ancak bu durum yemeğinizin az pişmesine neden olabilir. Fırın kapağını her açtığınızda sıcaklık derecesi değişecektir. Sıcaklık değişimi yemeği olumsuz anlamda etkiler.

Fırın sıcaklığına dikkat!

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Fırın sıcaklığınız çok yüksekse, yemeğinizin dışının yanmasına ve iç kısmının ise az pişmiş olmasına neden olabilir. Bu sebeple sıcaklığını tam da reçetelerde belirtildiği gibi ayarlamanızda fayda var. Yüksek ısı yemeklerin çabuk pişmesine neden olmaz, aksine onların iç kısımlarını çiğ bırakarak lezzetsiz olmasına neden olur.

Makarna pişirirken küçük tencere kullanmaktan kaçının

makarna

Küçük tencerede haşlanan makarnalar birbirlerine yapışabilir bu yüzden olabildiğince büyük tencerelerde makarna pişirmeye özen gösterin. Ayrıca kaynar suya makarna eklediğinizde suyun sıcaklığı hızlıca düşer ve tekrardan kaynaması için zaman gerekir. Bu süreçte tencereniz küçükse topaklanmalar olabilir.

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