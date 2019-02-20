Farkında bile değiliz! Yemeklerinizi mahveden 7 mutfak hatası

Yemeğin tarifini sırasıyla takip etseniz bile hala o aradığınız lezzeti yakalayamıyor musunuz? O zaman farkında olmadan ciddi hatalar yapmaya devam ediyorsunuz! İşte aydınlanma yaşamanıza yardımcı olacak, aynı zamanda yemeklerin lezzetini yerime getirmenize yardımcı olacak yöntemler.

Unu elemekten kaçınmayın

Hamur işi yaparken unu elemezseniz, kesinlikle topaklanma yaşayacaksınız. Topaklanan hamur tarifinizin kıvam almasını zorlaştırabilir ve lezzetini kati surette olumsuz etkiler.

Kek kalıbını yağlamamazlık yapmayın

Kek hamurunu kalıba dökmeden önce muhakkak yağlayın. Aksi halde pişmiş keki kalıptan çıkarırken dağılmalar olabilir. Kekin parçalanmasının önüne geçmek için bu basit ama etkili yöntemi uygulayın.

Sebzeleri kaynar suda haşlamayın

Lezzetli sebzeler yemek istiyorsanız kaynar suda haşlamaktan vazgeçin. Aşırı pişmiş sebzeler sadece yumuşak bir hal alacak ve lezzetini kaybedecektir. Bunun yerine buharda haşlayarak hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli bir menü hazırlayabilirsiniz.

Her yemek için az yağ kullanmaya kalkışmayın



Yemek pişirirken az yağ kullanmak her zaman doğru değildir. Örneğin yeşil kabağı yağsız bir şekilde pişirip lezzetli hale getirebilirsiniz ancak patlıcan için aynı şeyi söyleyemeyiz. Zorlamanın manası yok, patlıcan bol yağ ister ve o zaman lezzetin doruklarına erişir. Yağ önemli bir enerji kaynağıdır ve vücudunuza vitamin emiliminde yardımcı olur.