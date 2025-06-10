Farkında Bile Olmadığımız, Normalleşmiş 10 Masraf!

Sabah işe giderken, öğle arasında, akşam bir yürüyüş sonrası… Her anın bahanesi var. Dışarıdan aldığımız o tek kahve gün içinde fark etmeden ikiye bile çıkabiliyor. Ortalama bir kahve 60 TL desek, günde iki tane içtiğinde ay sonunda 3.600 TL gibi bir rakam çıkıyor.
Sepetine eklediğin ürün ucuz olabilir ama kargo fiyatı neredeyse ürün kadar. “Sepeti tamamlayalım da bedava olsun.” düşüncesi de bir yere kadar. Hele sık sık internet alışverişi yapıyorsan ay sonunda sırf kargoya yüzlerce lira harcadığını görmek şaşırtıcı değil.
Yemek yemek elbette çok güzel bir şey ama evde yapılabilecek bir öğünü dışarıda “Hadi bugünlük dışarıdan yiyelim.” diyerek yeme alışkanlığı özellikle büyük şehirde çok maliyetli. Ortalama bir öğün parasıyla evde güzel bir yemek yapılabilir diye düşünüyoruz. Öbür türlüsü maaşın bir kısmına göz kırpmak demek.
Toplu taşıma ya da yürünebilecek mesafelerde bile arabayı kullanmak, hem yakıt hem de park parası derken fark ettirmeden cüzdanı zorluyor. Tek yön 150 TL yakıt desek, günlük 300 TL. Ay sonunda 9.000 TL’yi geçebilir. Hele otopark da eklendiyse...
Liste dışında sepete atılan o atıştırmalıklar, soslar, yeni çıktığı için denemek istediğin ürünler… Kasada fark edilmiyor ama her market alışverişinde 100 TL fazladan ödeme yapmak ay sonunda ciddi bir farka yol açıyor.
Günü geçince azıcık faizle başlıyor ve birkaç hafta sonra küçük miktarlar yüksek meblağlara kadar çıkabiliyor. Özellikle kredi kartı asgari tutarını ödemeyi alışkanlık haline getirenler için faiz ciddi bir yük.
Para transferindeki o gözüne görünmeyen o küçük sandığın miktarlar biriktiğinde o kadar büyük masraflar ediyor ki şaşırırsın. Kart aidatı da aynı şekilde. Hiiiç haberin yokken bir bakmışsın geçen ayın ekstresini şişirmiş bile...
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