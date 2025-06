Farkında Bile Olmadığımız, Normalleşmiş 10 Masraf!

1. Dışarıda kahve içmek.



Sabah işe giderken, öğle arasında, akşam bir yürüyüş sonrası… Her anın bahanesi var. Dışarıdan aldığımız o tek kahve gün içinde fark etmeden ikiye bile çıkabiliyor. Ortalama bir kahve 60 TL desek, günde iki tane içtiğinde ay sonunda 3.600 TL gibi bir rakam çıkıyor.

2. İptal etmeyi unuttuğumuz uygulama abonelikleri.

3. Online alışverişlerdeki kargo ücretleri.

Üç gün ücretsiz deneme sürümü vardı ya hani? İşte o halen karttan çekiliyor. Belki artık kullanmadığın bir platform ya da belki de öylesine üyelik açtığın bir uygulama. Ayda 150-200 TL’yi sadece bu tarz unutulan aboneliklere kaptırmak işten bile değil.



Sepetine eklediğin ürün ucuz olabilir ama kargo fiyatı neredeyse ürün kadar. “Sepeti tamamlayalım da bedava olsun.” düşüncesi de bir yere kadar. Hele sık sık internet alışverişi yapıyorsan ay sonunda sırf kargoya yüzlerce lira harcadığını görmek şaşırtıcı değil.

4. Evde yemek yapmak yerine dışarıda yemek yemek.

Yemek yemek elbette çok güzel bir şey ama evde yapılabilecek bir öğünü dışarıda “Hadi bugünlük dışarıdan yiyelim.” diyerek yeme alışkanlığı özellikle büyük şehirde çok maliyetli. Ortalama bir öğün parasıyla evde güzel bir yemek yapılabilir diye düşünüyoruz. Öbür türlüsü maaşın bir kısmına göz kırpmak demek.

5. Matara taşımak yerine dışarıdan sürekli su almak.

6. Toplu taşıma yerine her yere ama her yere araba ile gitmek.

“Bir şişe su ne olacak ki?” demek çok kolay ama düzenli hale gelince ciddi bir harcama kalemi oluyor. Günde 10-15 TL’lik su alışverişi ay sonunda 300-450 TL arası bir masraf anlamına geliyor. Yanında taşıdığın matara resmen yatırım oluyor bu durumda. Çevreyi korumak da cabası!



Toplu taşıma ya da yürünebilecek mesafelerde bile arabayı kullanmak, hem yakıt hem de park parası derken fark ettirmeden cüzdanı zorluyor. Tek yön 150 TL yakıt desek, günlük 300 TL. Ay sonunda 9.000 TL’yi geçebilir. Hele otopark da eklendiyse...

7. Market alışverişlerinde yapılan o küçük kaçamaklar...



Liste dışında sepete atılan o atıştırmalıklar, soslar, yeni çıktığı için denemek istediğin ürünler… Kasada fark edilmiyor ama her market alışverişinde 100 TL fazladan ödeme yapmak ay sonunda ciddi bir farka yol açıyor.

8. Son dakika çağrılan taksiler.

9. Faturaları geciktirmek ve kredi kartı ödemesini birkaç gün de olsa geç ödemek.

Toplu taşıma varken “Bu sefer taksiyle gideyim ya ne olacak?” dediğin her yolculuk, özellikle büyük şehirlerde 400 - 500 TL arası tutabiliyor. Haftada birkaç kez tekrarlandığında maaşın güzel bir kısmı yola gidiyor.



Günü geçince azıcık faizle başlıyor ve birkaç hafta sonra küçük miktarlar yüksek meblağlara kadar çıkabiliyor. Özellikle kredi kartı asgari tutarını ödemeyi alışkanlık haline getirenler için faiz ciddi bir yük.

10. Bankacılık işlemlerinde EFT, havale ücreti ve kart aidatlarından bahsetmiş miydik?

Para transferindeki o gözüne görünmeyen o küçük sandığın miktarlar biriktiğinde o kadar büyük masraflar ediyor ki şaşırırsın. Kart aidatı da aynı şekilde. Hiiiç haberin yokken bir bakmışsın geçen ayın ekstresini şişirmiş bile...

ON Dijital Bankacılık'ta EFT, havale ve fast işlemlerinden dünya döndükçe ücret alınmıyor. Kredi kartı aidatı da ödemiyorsun, bunu da hatırlatmış olalım! Üstelik ON Hesap ile paranı gündüz dilediğin gibi kullanabilir, geceleri ise hesabın vadeliye dönüştüğü için avantajlı faiz oranları ile gece uyurken bile kazanç sağlayabilirsin. ON Plus programına katılıp 7.500 TL harcama yaptıktan sonra sana özel ek faiz oranlarından faydalanabilirsin. Elbette buna fatura ödemeleri ve ödediğin taksi harcamaları da dahil. İhtiyaçların için uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilir, yatırım yapmak istersen de ON Robo ile fonlarını yönetip ON FX’le 7/24 canlı kurlarla işlem yapabilirsin.

