Farkında değilmişiz meğer! Bu tarif kilo almanızı engelliyor

Bugün sizlere bahsetmek istediğimiz süper gıda: Keten tohumu. Metabolizmanın düzenli çalışması için gerekli tüm mineraller, vitaminler, lifler ve yağ asitlerini içeriyor. Gerçekten ona süper sıfatını yakıştırmamızı sonuna kadar hak ediyor...

Keten tohumunu birçok doktor diyabet hastalarına da önerir çünkü bu besin şeker seviyesini olması gerektiği seviyede tutmayı başarıyor. Bu sebeple diyabet hastaları için ideal bir besin kaynağıdır. Özellikle gece tüketildiğinde sabaha kadar şeker seviyesini normal seviyede tutar ve sabah açlık şekerinin normal seviyede kalmasına yardım eder. Keten tohumunu tüketmek için şeker hastası olmanıza gerek yok. Aniden gelen açlık hislerini de oldukça güzel bastıracağı için herkes tüketebilir. Tabii herhangi bir sağlık sorununuz yok ise...

Bağırsakları temizleme özelliği olan keten tohumunun yağını da içebilirsiniz, tohumunu tüketmeniz şart değil. Ancak öğünlerde tüketmek çok daha fazla tokluk hissi yaratabilir.

Şimdi vereceğimiz bu tarif sağlıklı ve hızlı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olacak:

Malzemeler:

3 yemek kaşığı keten tohumu

Bir litre sıcak su