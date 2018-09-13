Farkında değilmişiz meğer! Bu tarif kilo almanızı engelliyor

Bugün sizlere bahsetmek istediğimiz süper gıda: Keten tohumu. Metabolizmanın düzenli çalışması için gerekli tüm mineraller, vitaminler, lifler ve yağ asitlerini içeriyor. Gerçekten ona süper sıfatını yakıştırmamızı sonuna kadar hak ediyor...
Keten tohumunu birçok doktor diyabet hastalarına da önerir çünkü bu besin şeker seviyesini olması gerektiği seviyede tutmayı başarıyor. Bu sebeple diyabet hastaları için ideal bir besin kaynağıdır. Özellikle gece tüketildiğinde sabaha kadar şeker seviyesini normal seviyede tutar ve sabah açlık şekerinin normal seviyede kalmasına yardım eder. Keten tohumunu tüketmek için şeker hastası olmanıza gerek yok. Aniden gelen açlık hislerini de oldukça güzel bastıracağı için herkes tüketebilir. Tabii herhangi bir sağlık sorununuz yok ise...
Bağırsakları temizleme özelliği olan keten tohumunun yağını da içebilirsiniz, tohumunu tüketmeniz şart değil. Ancak öğünlerde tüketmek çok daha fazla tokluk hissi yaratabilir.
Malzemeler:
3 yemek kaşığı keten tohumu
Bir litre sıcak su
Nasıl hazırlanır?
Tarifi geceden hazırlayacağız. Kaynattığınız sıcak suyun içine 3 yemek kaşığı keten tohumunu ekleyin ve cam kavanozun içinde ya da bir küçük tencerede sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda bu karışımı için.
Tarifi 10 gün boyunca uygulayın. On gn sonra ara verip tekrar yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın...
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