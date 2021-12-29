Farklı tarifler denemeyi sevenler için Çerkez mutfağından çok özel bir lezzet: Fıccın

Hamurun kıymayla uyumunu sofralarınıza taşıyan bu tarifi hem hazırlaması hem yemesi oldukça keyifli. Bu tarif ile sevdiklerinize, misafirlerinize ve ailenize lezzetli ve farklı bir yemek sunabilirsiniz. İşte, Çerkez mutfağından fıccın tarifi...
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket kuru maya
İÇ HARCI İÇİN
300 gram az yağlı kıyma
1 adet soğan
3 adet sivri biber
3 adet domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Fıccın'ın hamurunu hazırlamak için bir kapta ılık süt, tereyağı, maya ve şekeri karıştırın. Şeker eridikten sonra unu karışıma azar azar ilave edin.
Hamuru biraz un serptiğiniz tezgaha alın ve pürüzsüz olana kadar 10-15 dakika iyice yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru bir kaba alıp üzerini temiz bir bezle örtün ve 40 dakika kadar mayalanması için bekletin.
Soğan ve biberleri minik minik doğrayın ve domatesleri rendeleyin.
Bir kabın içerisine kıymayı, biberi, soğanı, biber salçasını ve tuzu koyarak iyice karıştırın. Son olarak rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın.
Hamuru biri diğerinden biraz daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Bir merdane yardımıyla açın.
Tabanını ve kenarlarını yağladığınız fırın kabına büyük olan parçayı kenarlara da gelecek şekilde yayın.
İç harcı hamurun ortasına boşluk kalmayacak şekilde koyun.
Üst hamuru iç harcı örtecek şekilde üzerine yerleştirin.
Fazla hamur parçalarını koparın. Üst ve alt hamuru hava almayacak şekilde iyice birleştirin. Üst kısmına buharın çıkabilmesi için bir delik açın.
Hamurun üzerine çırptığınız yumurta sarısını sürün.
Delik açtığınız yere az bir miktar tereyağı yerleştirin.
Hamuru önceden ısıttığınızı 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.
Fırından aldıktan sonra 30 dakika dinlendirin.
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