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Farklı tarifler denemeyi sevenler için Çerkez mutfağından çok özel bir lezzet: Fıccın

29.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında hamur işi yemekleri oldukça önemli bir rol oynuyor. Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde, çay saatinde kısacası her öğünde tercih edilen hamur işleri her yaştan herkes tarafından çok seviliyor. Zengin hamur işi tarifleri arasında Çerkez mutfağından gelen Fıccın damaklarda iz bırakmaya hazır. Detaylar yazımızda.

Farklı tarifler denemeyi sevenler için Çerkez mutfağından çok özel bir lezzet: Fıccın

Hamurun kıymayla uyumunu sofralarınıza taşıyan bu tarifi hem hazırlaması hem yemesi oldukça keyifli. Bu tarif ile sevdiklerinize, misafirlerinize ve ailenize lezzetli ve farklı bir yemek sunabilirsiniz. İşte, Çerkez mutfağından fıccın tarifi...

FICCIN TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 1 su bardağı ılık süt

  • Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 paket kuru maya

  • 3,5 su bardağı un

İÇ HARCI İÇİN

  • 300 gram az yağlı kıyma

  • 1 adet soğan

  • 3 adet sivri biber

  • 3 adet domates

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 2 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

  • 1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

  • Fıccın'ın hamurunu hazırlamak için bir kapta ılık süt, tereyağı, maya ve şekeri karıştırın. Şeker eridikten sonra unu karışıma azar azar ilave edin.

  • Hamuru biraz un serptiğiniz tezgaha alın ve pürüzsüz olana kadar 10-15 dakika iyice yoğurun.

  • Yoğurduğunuz hamuru bir kaba alıp üzerini temiz bir bezle örtün ve 40 dakika kadar mayalanması için bekletin.

  • Soğan ve biberleri minik minik doğrayın ve domatesleri rendeleyin.

  • Bir kabın içerisine kıymayı, biberi, soğanı, biber salçasını ve tuzu koyarak iyice karıştırın. Son olarak rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın.

  • Hamuru biri diğerinden biraz daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Bir merdane yardımıyla açın.

  • Tabanını ve kenarlarını yağladığınız fırın kabına büyük olan parçayı kenarlara da gelecek şekilde yayın.

  • İç harcı hamurun ortasına boşluk kalmayacak şekilde koyun.

  • Üst hamuru iç harcı örtecek şekilde üzerine yerleştirin.

  • Fazla hamur parçalarını koparın. Üst ve alt hamuru hava almayacak şekilde iyice birleştirin. Üst kısmına buharın çıkabilmesi için bir delik açın.

  • Hamurun üzerine çırptığınız yumurta sarısını sürün.

  • Delik açtığınız yere az bir miktar tereyağı yerleştirin.

  • Hamuru önceden ısıttığınızı 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.

  • Fırından aldıktan sonra 30 dakika dinlendirin.

  • İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt koyup servis edebilirsiniz.

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