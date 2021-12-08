Farklı bir dolma tarifi arıyorsanız bu enfes soğan dolması tarifini denemeye davetlisiniz!

Diğer dolma çeşitlerinin aksine soğan dolmasının hazırlanışı oldukça basit. Daha ilk lokmada sizi lezzetiyle baştan çıkaracak bu yemek, farklı tarifler arayanların da vazgeçilmezi olmaya aday. Eğer siz de tarif defterinize yeni bir lezzet eklemeye hazırsanız, huzurlarınızda soğan dolması tarifi…
MALZEMELER
İç harcı için;
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze nane
1 adet orta boy kuru soğan
1,5 su bardağı pirinç
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet orta boy domates
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı sumak
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı pul biber
Pişirmek için;
1 tatlı kaşığı domates salçası
HAZIRLANIŞI
İç harcı için ayırdığınız bir adet orta boy soğanı yemeklik doğrayın ve kızdırdığınız tavada soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra salçayı ekleyip karıştırın. Ardından tuzu, pul biberi, sumağı, kuru naneyi ve pirinci ilave edip kavurmaya devam edin.
Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyip pirincin üzerine ekleyin. Sonra suyunu da ilave edip tavanın kapağını kapatın.
Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin.
Pirinçler suyunu çekince tavayı ocaktan alın ve ince ince kıydığınız maydanozları üzerlerine ilave ederek karıştırın.
İçini doldurmak için ayırdığınız soğanların kabuklarını soyup 10 dakika kadar kısık ateşte haşlayın. Ardından soğanları süzerek başka bir kaba alın.
Soğanların yapraklarını ayırın ve hazırladığınız iç malzemeyle her bir yaprağı rulo şeklinde sarın.
Doldurduğunuz yaprakları tencerenize yatay şekilde dizin.
Ayrı bir kapta sıcak su ile salçayı karıştırın.
Karışımı tencereye ilave etmeden önce dolmaların dağılmaması için üzerine bir tabak yerleştirin.
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