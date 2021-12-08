Farklı bir dolma tarifi arıyorsanız bu enfes soğan dolması tarifini denemeye davetlisiniz!

Diğer dolma çeşitlerinin aksine soğan dolmasının hazırlanışı oldukça basit. Daha ilk lokmada sizi lezzetiyle baştan çıkaracak bu yemek, farklı tarifler arayanların da vazgeçilmezi olmaya aday. Eğer siz de tarif defterinize yeni bir lezzet eklemeye hazırsanız, huzurlarınızda soğan dolması tarifi…

SOĞAN DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

6 adet orta boy kuru soğan

İç harcı için;

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı pul biber

1,5 su bardağı su

Pişirmek için;

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI