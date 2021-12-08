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Farklı bir dolma tarifi arıyorsanız bu enfes soğan dolması tarifini denemeye davetlisiniz!

08.12.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Patlıcanı, biberi, patatesi, kabağı, domatesi derken herhalde denemediğim bir dolma tarifi kalmadı.” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak dolma ailesinden keşfedilmeyi bekleyen öyle bir lezzet var ki! Püf noktalarıyla paylaşacağımız bu soğan dolması tarifi, parmak ısırtıyor ve deneyen herkesi lezzetine hayran bırakıyor.

Farklı bir dolma tarifi arıyorsanız bu enfes soğan dolması tarifini denemeye davetlisiniz!

Diğer dolma çeşitlerinin aksine soğan dolmasının hazırlanışı oldukça basit. Daha ilk lokmada sizi lezzetiyle baştan çıkaracak bu yemek, farklı tarifler arayanların da vazgeçilmezi olmaya aday. Eğer siz de tarif defterinize yeni bir lezzet eklemeye hazırsanız, huzurlarınızda soğan dolması tarifi…

SOĞAN DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 adet orta boy kuru soğan

İç harcı için;

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım demet taze nane

  • 1 adet orta boy kuru soğan

  • 1,5 su bardağı pirinç

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 adet orta boy domates

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı sumak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 2 çay kaşığı pul biber

  • 1,5 su bardağı su

Pişirmek için;

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1/2 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • İç harcı için ayırdığınız bir adet orta boy soğanı yemeklik doğrayın ve kızdırdığınız tavada soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra salçayı ekleyip karıştırın. Ardından tuzu, pul biberi, sumağı, kuru naneyi ve pirinci ilave edip kavurmaya devam edin.

  • Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyip pirincin üzerine ekleyin. Sonra suyunu da ilave edip tavanın kapağını kapatın.

  • Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin.

  • Pirinçler suyunu çekince tavayı ocaktan alın ve ince ince kıydığınız maydanozları üzerlerine ilave ederek karıştırın.

  • İçini doldurmak için ayırdığınız soğanların kabuklarını soyup 10 dakika kadar kısık ateşte haşlayın. Ardından soğanları süzerek başka bir kaba alın.

  • Soğanların yapraklarını ayırın ve hazırladığınız iç malzemeyle her bir yaprağı rulo şeklinde sarın.

  • Doldurduğunuz yaprakları tencerenize yatay şekilde dizin.

  • Ayrı bir kapta sıcak su ile salçayı karıştırın.

  • Karışımı tencereye ilave etmeden önce dolmaların dağılmaması için üzerine bir tabak yerleştirin.

  • Pişen dolmaları 10 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alın ve üzerlerine taze nane doğrayarak servis edin.
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