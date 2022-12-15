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Fas'ın Dünya Kupası rüyası sona erdi, Mesut Özil ve Fatih Terim dikkat çekti!

15.12.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elenen Fas'ın finali hedefi gerçekleşmedi. Bu dev karşılaşmayı izleyenler arasında Fatih Terim ve Mesut Özil de yer aldı.

Fas'ın Dünya Kupası rüyası sona erdi, Mesut Özil ve Fatih Terim dikkat çekti!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani attı.

Fransa, 18 Aralık'ta Lusail Stadı'nda oynanacak final maçında Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele edecek.

FAS İLK KEZ RAKİPTEN GOL YEDİ

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Fas, Dünya Kupası'nda oynadığı 6. maçta ilk kez rakip takım oyuncularından gol yedi.
Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Fas, Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı, Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Arap temsilcisi, Kanada'yı 2-1 mağlup ettiği maçta kalesindeki tek golü Naif Aguerd'in ters vuruşuyla ağlarında gördü.

Son 16 turunda İspanya'yı 0-0 sona eren mücadelede penaltılarla geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.

SAISS MAÇA DEVAM EDEMEDİ

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Fas'ın kaptanı Romain Saiss sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşma öncesinde de adalesinde sakatlığı bulunan Saiss ilk 11'de sahaya çıktı ancak ağrısı nüksedince karşılaşmanın 21. dakikasında yerini Selim Amallah'a bıraktı.

LLORİS, NEUER'İN REKORUNU EGALE ETTİ

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Fransa kalecisi Hugo Lloris, Fas karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıktı ve Alman kaleci Manuel Neuer'e ait olan bu kulvarda en fazla forma giyen kaleci rekorun egale etti.

Bu sıralamada Brezilyalı eski file bekçisi Taffarel de 18 maçla Alman Sepp Mayer ile birlikte Lloris ve Neuer'in ardında yer alıyor.

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FATİH TERİM VE MESUT ÖZİL TRİBÜNDE

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Teknik direktör Fatih Terim ve Medipol Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.

Al Bayt Stadı'ndaki maçı 68 bin 294 taraftarın izlediği açıklandı.


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