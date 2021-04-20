Fas’ın geleneksel çayı Etey, günlük hayatın vazgeçilmez lezzeti oldu

Etey içmenin sosyal hayatın bir parçası haline geldiği Mağrip ülkesinde halk, sevilen meşrubatı sabah kahvaltısında, gün içinde buldukları boş vakitlerde ve akşam yemeği sonrasında sıkça tüketiyor. Fas’ın Kazablanka kentindeki bir kafede çalışan Muhammed Zerkavi, AA muhabirine, etey çayının, sindirim sistemini rahatlatması ve hazmı kolaylaştırması nedeniyle ramazan ayında sahur sofralarında ve iftar sonrasında sıkça yer aldığını söyledi.

Zerkavi, “Asitli meşrubatlar yerine etey içmeyi tercih ediyorum, sadece ben değil birçok Faslı da böyle yapıyor. Kendi kültürümüzden bir tat, o yüzden eteyi milli içeceğimiz olarak görüyorum.” dedi.

ETEY DEMLEMEK FASLI GELİNLER BİR SINAV

Kazablanka’da bir şirkette kalite kontrol müdürü olarak çalışan Zehra Cemil ise “Etey demlemek için her Faslı ailenin evinde özel çay demlikleri bulunur. Herkesin bir araya geldiği aile sohbetlerinde etey mutlaka içilir.” ifadelerini kullandı.

Fas'ta eteyin toplumsal işlevi olduğunu da anlatan Cemil, “Etey demlemek Faslı gelin adayları için bir tür sınav kabul edilir. Erkek tarafından kadınlar, gelinlerini tanımak için yaptıkları ilk ziyarette muhakkak çay isterler. Eğer gelinin yaptığı çay iyi demlenmiş ve bol köpüklü olursa bu onun hamarat olduğunun göstergesi sayılır.” dedi.