Fas nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Tarihi çok eskilere dayanan Fas, herkesin merak ettiği kültürel ve tarihi yapılarıyla turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biridir. Fas, monarşiyle yönetilen bir devlettir. Kuzey Afrika’da toprakları olmasına rağmen Afrika Birliği’ne üye olmayan tek ülkedir. Fas, Arapların hakimiyetinde geçen yılların ardından uzun süre de Batı ülkeleri tarafından sömürge olarak kullanılmıştır. Bu kültürel zenginlik içindeki ülke, dünyanın her yerinden turistlerin ilgi odağıdır. Peki, Fas nerede, ülkede nasıl bir yapı hakim? Bu yazıda tarihi ve kültürel olarak oldukça fazla ziyaretçiyi karşılayan rüyalar ülkesi Fas hakkında detayları sizler için derledik…

Fas Nerededir?

Fas Kuzey Afrika’da yer alan bir devlettir. Atlantik Okyanusu’ndan Cebelitarık Boğazı’nı çevreleyen ve Akdeniz’e kadar uzanan bir kıyı şeridi bulunur.

Fas Hakkında Temel Bilgiler

Fas’ın tarihi MÖ 8000 yıllarına kadar dayanır. Uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalan Fas’ta anadil seviyesinde Fransızca konuşulur. Fas’ın resmi dili ise Arapçadır. Kuzey Afrika’da yer alan Fas’ın ilk olarak Arap, sonra Batı ülkelerinin hakimiyetinde kalması ülkede kültürel bir çeşitlilik oluşturmuştur.