Fas nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Tarihi çok eskilere dayanan Fas, herkesin merak ettiği kültürel ve tarihi yapılarıyla turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biridir. Fas, monarşiyle yönetilen bir devlettir. Kuzey Afrika’da toprakları olmasına rağmen Afrika Birliği’ne üye olmayan tek ülkedir. Fas, Arapların hakimiyetinde geçen yılların ardından uzun süre de Batı ülkeleri tarafından sömürge olarak kullanılmıştır. Bu kültürel zenginlik içindeki ülke, dünyanın her yerinden turistlerin ilgi odağıdır. Peki, Fas nerede, ülkede nasıl bir yapı hakim? Bu yazıda tarihi ve kültürel olarak oldukça fazla ziyaretçiyi karşılayan rüyalar ülkesi Fas hakkında detayları sizler için derledik…
Fas Kuzey Afrika’da yer alan bir devlettir. Atlantik Okyanusu’ndan Cebelitarık Boğazı’nı çevreleyen ve Akdeniz’e kadar uzanan bir kıyı şeridi bulunur.
Fas’ın tarihi MÖ 8000 yıllarına kadar dayanır. Uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalan Fas’ta anadil seviyesinde Fransızca konuşulur. Fas’ın resmi dili ise Arapçadır. Kuzey Afrika’da yer alan Fas’ın ilk olarak Arap, sonra Batı ülkelerinin hakimiyetinde kalması ülkede kültürel bir çeşitlilik oluşturmuştur.
Fas, Kuzey Afrika coğrafyasında yer alır. Cezayir, İspanya, Moritanya ile komşulukları vardır. Afrika’da bulunan sıradağ dizisi Atlas Dağları ülke boyunca uzanır, ülkenin üçte ikisini kaplar. Dağın en yüksek doruğu 4,167 metre ile Cebel Toubkal’dır.
Ülkede ağırlıklı olarak Akdeniz iklimi yaşanır. Zeytin ve sakız ağaçlarının yetiştiği ülkede var olan çölleşme sorunu nedeniyle her yıl ormanlık alanlarda azalma görülür. Yazları sıcak ve kışları ılık geçen bir iklime sahip olan Fas’ta iç kesimlerde bol yağışa rastlanır.
1980’lerden bu yana ekonomi reformuna giren Fas ekonomik olarak gelişmektedir. Fas, Afrika’nın en büyük beşinci ekonomisidir. Sanayileşme çoğunlukla Kasablanka ve Rabat şehirlerinde yoğunlaşmıştır. Genel olarak imalat, tarım ve madencilik sektörleri gelişmiştir.
Afrika’nın en güzel mutfaklarından birine sahip olan Fas’ta baharatlar, taze ve kuru meyveler bolca bulunur. Fas yemekleri genel olarak Türk mutfağıyla benzerlikler taşır.
Fas’ın resmi dili Arapçadır. Yaygın olarak Fransızca da konuşulur. Yerel halk kullanılan Arapça için Darija adını kullanır. Kullanılan Arapça, diğer Arap ülkelerindekine göre daha farklı yapıdadır.
Fas’ın resmi dini İslam’dır. Yüzde 99 oranında Müslüman’ın yaşadığı ülkede Hıristiyanların oranı yüzde 1’dir. Müslümanlar arasında Maliki ve Hanefi mezhebinden insanlar bulunur. Ayrıca dünyanın en büyük üçüncü camisi olan ve dünyanın en uzun minaresine sahip olan II. Hasan Camii, Kasablanka şehrinde turistlerin uğrak noktalarındandır.
Fas başkenti Rabat ve en büyük şehri Kasablanka’dır. Fas Marakeş, Agadir, Fez, Meknes, Tetouan, Tanca, Oujda, Ouarzazate ve Laayoune gibi büyük şehirlere sahiptir.
Fas’ta para birimi olarak Fas dirhemi kullanılır.
Fas plakasının uluslararası kodu MA’dır.
Fas bayrağı 17 Kasım 1915 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Bayrak, kırmızı zemin üzerinde yeşil renkte Süleyman'ın mührü olan beş köşeli yıldız şeklindedir.
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