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Fas nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Fas nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Fas Nerededir?
  • Fas Hakkında Temel Bilgiler
  • Fas Coğrafyası
  • Fas Ekonomisi
  • Fas Kültürü
  • Fas Mutfağı
  • Fas Dili
  • Fas Dini
  • Fas Şehirleri
  • Fas Para Birimi
  • Fas Plakası
  • Fas Bayrağı

Kuzey Afrika’da yer alan Fas nüfusu 32 milyona ulaşan bir ülkedir. Cezayir, İspanya, Moritanya ve Batı Sahra ile sınır komşusu olan Fas, kültürü ve şehirlerindeki eşsiz güzelliklerle pek çok turistin gözdesidir. Bu yazıda Fas ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Peki, Fas ülkesi nerede, Fas Marakeş nerede, Fas para birimi nedir?

Tarihi çok eskilere dayanan Fas, herkesin merak ettiği kültürel ve tarihi yapılarıyla turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biridir. Fas, monarşiyle yönetilen bir devlettir. Kuzey Afrika’da toprakları olmasına rağmen Afrika Birliği’ne üye olmayan tek ülkedir. Fas, Arapların hakimiyetinde geçen yılların ardından uzun süre de Batı ülkeleri tarafından sömürge olarak kullanılmıştır. Bu kültürel zenginlik içindeki ülke, dünyanın her yerinden turistlerin ilgi odağıdır. Peki, Fas nerede, ülkede nasıl bir yapı hakim? Bu yazıda tarihi ve kültürel olarak oldukça fazla ziyaretçiyi karşılayan rüyalar ülkesi Fas hakkında detayları sizler için derledik…

Fas Nerededir?

Fas Kuzey Afrika’da yer alan bir devlettir. Atlantik Okyanusu’ndan Cebelitarık Boğazı’nı çevreleyen ve Akdeniz’e kadar uzanan bir kıyı şeridi bulunur.

Fas Hakkında Temel Bilgiler

Fas’ın tarihi MÖ 8000 yıllarına kadar dayanır. Uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalan Fas’ta anadil seviyesinde Fransızca konuşulur. Fas’ın resmi dili ise Arapçadır. Kuzey Afrika’da yer alan Fas’ın ilk olarak Arap, sonra Batı ülkelerinin hakimiyetinde kalması ülkede kültürel bir çeşitlilik oluşturmuştur.

Fas Coğrafyası

Fas, Kuzey Afrika coğrafyasında yer alır. Cezayir, İspanya, Moritanya ile komşulukları vardır. Afrika’da bulunan sıradağ dizisi Atlas Dağları ülke boyunca uzanır, ülkenin üçte ikisini kaplar. Dağın en yüksek doruğu 4,167 metre ile Cebel Toubkal’dır.

Ülkede ağırlıklı olarak Akdeniz iklimi yaşanır. Zeytin ve sakız ağaçlarının yetiştiği ülkede var olan çölleşme sorunu nedeniyle her yıl ormanlık alanlarda azalma görülür. Yazları sıcak ve kışları ılık geçen bir iklime sahip olan Fas’ta iç kesimlerde bol yağışa rastlanır.

Fas Ekonomisi

1980’lerden bu yana ekonomi reformuna giren Fas ekonomik olarak gelişmektedir. Fas, Afrika’nın en büyük beşinci ekonomisidir. Sanayileşme çoğunlukla Kasablanka ve Rabat şehirlerinde yoğunlaşmıştır. Genel olarak imalat, tarım ve madencilik sektörleri gelişmiştir.

Fas Kültürü

  • Fas şehri Marakeş'in en ünlü meydanı Djemaa El Fna (Sonsuzluk Meydanı)’dır. Sokak boyunca Fas’ın kültürel mozaikleriyle karşılaşabilirsiniz. Seyyar satıcılarla, fal bakan kadınlarla, geleneksel kıyafetli dansçılarıyla bu sokak turistlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerdendir.
  • Avrupa’ya olan yakınlığıyla Avrupa kültüründen de izler taşıyan Fas, kültürel bir zenginlik içindedir. Hem İslami yapılar, hem Avrupa tarzı binalar barındırır.
  • Ülkenin Medina bölgesi ise mavi ve beyaz boyalı evleriyle Fas’ın renkli dünyasını gözler önüne seriyor.
  • Ülkede iki dilin de fazlasıyla kullanılması sonucunda hem Arapça hem Fransızca gazeteler bulabilirsiniz.
  • Fas gece hayatı genel olarak çok renkli değildir. Yeni nesil barlar, gece kulüpleri ve eğlence mekanları olsa da bu mekanlarda Fas kültürüne özel bir eğlence anlayışı yoktur.
  • Fas müzikleri Fas kültüründen izler taşır ve yabancılar için ilgi çekici ezgilere sahiptir.

Fas Mutfağı

Afrika’nın en güzel mutfaklarından birine sahip olan Fas’ta baharatlar, taze ve kuru meyveler bolca bulunur. Fas yemekleri genel olarak Türk mutfağıyla benzerlikler taşır.

Fas Dili

Fas’ın resmi dili Arapçadır. Yaygın olarak Fransızca da konuşulur. Yerel halk kullanılan Arapça için Darija adını kullanır. Kullanılan Arapça, diğer Arap ülkelerindekine göre daha farklı yapıdadır.

Fas Dini

Fas’ın resmi dini İslam’dır. Yüzde 99 oranında Müslüman’ın yaşadığı ülkede Hıristiyanların oranı yüzde 1’dir. Müslümanlar arasında Maliki ve Hanefi mezhebinden insanlar bulunur. Ayrıca dünyanın en büyük üçüncü camisi olan ve dünyanın en uzun minaresine sahip olan II. Hasan Camii, Kasablanka şehrinde turistlerin uğrak noktalarındandır.

Fas Şehirleri

Fas başkenti Rabat ve en büyük şehri Kasablanka’dır. Fas Marakeş, Agadir, Fez, Meknes, Tetouan, Tanca, Oujda, Ouarzazate ve Laayoune gibi büyük şehirlere sahiptir.

Fas Para Birimi

Fas’ta para birimi olarak Fas dirhemi kullanılır.

Fas Plakası

Fas plakasının uluslararası kodu MA’dır.

Fas Bayrağı

Fas bayrağı 17 Kasım 1915 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Bayrak, kırmızı zemin üzerinde yeşil renkte Süleyman'ın mührü olan beş köşeli yıldız şeklindedir.

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