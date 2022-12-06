Faslı fotbolcu Achraf Hakimi'nin sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Hiba Abouk canlandırdığı 'Fatma' karakteriyle üne kavuşmuş

Achraf Hakimi'nin kendisinden 12 yaş büyük aşkı Hiba Abouk ile dünyaevine girmişti. Achraf Hakimi'nin sevgilisi Hiba Abouk, İspanya'nın en çok konuşulan aktrislerinden birisi haline gelmiş durumda. İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen 36 yaşındaki oyuncu bir dönem canlandırdığı 'Fatma' karakteriyle İspanya'da üne kavuşmuştu.

FASLI FUTBOLCUNUN OYUNCU EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Eşref Hakimi Muh (Achraf Hakimi) 4 Kasım 1998'de Madrid, İspanya'da dünyaya gelmiştir.

Sağ bek mevkiinde oynayan Faslı milli futbolcu, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

Hakimi'den 12 yaş büyük olan Abouk, Tunus asıllı İspanyol bir oyuncu. Onu İspanya'da üne kavuşturan ise El Principe dizisinde canlandırdığı Fatma karakteri oldu.

İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen 33 yaşındaki oyuncu, 4 yıldır Hakimi ile aşk yaşıyor. Çiftin 2 de çocuğu bulunuyor.

Fatma karakterini canlandırdığı İspanya'daki dizisi, 5 milyondan fazla izlendi ve ülkenin en popüler dizilerinden birisi oldu.

Instagram hesabında 1 milyondan fazla takipçisi olan Hiba Abouk özel hayatını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Abouk, 24 yaşındaki Achraf Hakimi için ''O benim hayatımın erkeği'' olarak bahsederken, Hakimi ise Abouk için ''Onun sayesinde yaşadığımı hissediyorum. Benimle birlikte olduğu için çok şanslıyım. Onu çok seviyorum!'' diyor.



