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Faslı fotbolcu Achraf Hakimi'nin sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Hiba Abouk canlandırdığı 'Fatma' karakteriyle üne kavuşmuş

06.12.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faslı futbolcu Achraf Hakimi'nin sevgilisi ünlü oyuncu Hiba Abouk güzelliğiyle büyülüyor. 24 yaşındaki genç futbolcu Achraf Hakimi, Fas milli futbol takımında sağ bek mevkiinde yer almakta. Dünya Kupası maçında Fas, İspanya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdı. Bu gelişmeyle beraber Fas milli takımının futbolcuları hakkındaki bazı detaylar merak edildi.

Faslı fotbolcu Achraf Hakimi'nin sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Hiba Abouk canlandırdığı 'Fatma' karakteriyle üne kavuşmuş

Achraf Hakimi'nin kendisinden 12 yaş büyük aşkı Hiba Abouk ile dünyaevine girmişti. Achraf Hakimi'nin sevgilisi Hiba Abouk, İspanya'nın en çok konuşulan aktrislerinden birisi haline gelmiş durumda. İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen 36 yaşındaki oyuncu bir dönem canlandırdığı 'Fatma' karakteriyle İspanya'da üne kavuşmuştu.

FASLI FUTBOLCUNUN OYUNCU EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Eşref Hakimi Muh (Achraf Hakimi) 4 Kasım 1998'de Madrid, İspanya'da dünyaya gelmiştir.

achraf hakimi eşi2

Sağ bek mevkiinde oynayan Faslı milli futbolcu, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

achraf hakimi eşi3

Hakimi'den 12 yaş büyük olan Abouk, Tunus asıllı İspanyol bir oyuncu. Onu İspanya'da üne kavuşturan ise El Principe dizisinde canlandırdığı Fatma karakteri oldu.

achraf hakimi eşi

İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen 33 yaşındaki oyuncu, 4 yıldır Hakimi ile aşk yaşıyor. Çiftin 2 de çocuğu bulunuyor.

achraf hkimi eşi4

Fatma karakterini canlandırdığı İspanya'daki dizisi, 5 milyondan fazla izlendi ve ülkenin en popüler dizilerinden birisi oldu.

Instagram hesabında 1 milyondan fazla takipçisi olan Hiba Abouk özel hayatını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

achraf hakimi eşi5

Abouk, 24 yaşındaki Achraf Hakimi için ''O benim hayatımın erkeği'' olarak bahsederken, Hakimi ise Abouk için ''Onun sayesinde yaşadığımı hissediyorum. Benimle birlikte olduğu için çok şanslıyım. Onu çok seviyorum!'' diyor.


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