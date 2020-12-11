Fast food restoranları neden kırmızı renk kullanılır?

Renklerin bireylerde uyandırdığı tatlara gelecek olursak; 2015 yılı Flavour’daki bir makaleye göre yeşil renk eklenen yemeklere karşı kişilerin ekşi tat tespit eşiği azalırken tatlı tat tespit eşiği artıyor. Bununla beraber sarı renkli yiyeceklerde bireylerin tatlı ve ekşi tada karşı eşikleri azalırken kırmızı renkte acılığa (bitter) karşı eşik azalıyor. Çalışmalara göre renkler, bireylerde %10’a kadar tat algısını değiştirebiliyor. Bu konu ile ilgili bazı kurumlar, besin içerisindeki şekeri azaltıp renklendirme ile tatlıya karşı algıyı arttırma işlemleri uyguluyor.

Araştırmalara göre yemek masasındaki renk çeşitliliği ne kadar fazla ise bireylerin gıda tüketimi o kadar artarken tek tondaki bir düzende tüketim de diğerine kıyasla düşük oluyor.

Renkler bazında baktığımızda, bazı renkler yeme davranışında ciddi etkiler oluşturuyor.

RENKLERİN BESLENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KIRMIZI: Aşk, heyecan, tutku, aynı zamanda güç, öfke ve saldırganlık çağrıştıran kırmızı kan basıncını ve solunumu hızlandıran renklerin başında geliyor. Daha hızlı karar alma ve beklentilerin yükselmesi etkileri de insan beyninde yarattığı heyecandan ileri geliyor. Bütün bu sebeplerden dolayı da iştah üzerinde en fazla etki yapan rengin kırmızı olduğu kabul ediliyor. Kırmızı, iştahı tetikleyen renklerde ilk sırada yer alıyor. Birçok fast food restoranı kırmızı konseptini seçerek iştaha olan etkisinden maksimum dozda yararlanmaya çalışıyor. Fast food restoranlarında kırmızı renk kişilerin yiyecekleri hızlı ve fazla miktarda tüketmelerine teşvik ediyor.