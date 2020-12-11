Fast food restoranları neden kırmızı renk kullanılır?

Renklerin bireylerde uyandırdığı tatlara gelecek olursak; 2015 yılı Flavour’daki bir makaleye göre yeşil renk eklenen yemeklere karşı kişilerin ekşi tat tespit eşiği azalırken tatlı tat tespit eşiği artıyor. Bununla beraber sarı renkli yiyeceklerde bireylerin tatlı ve ekşi tada karşı eşikleri azalırken kırmızı renkte acılığa (bitter) karşı eşik azalıyor. Çalışmalara göre renkler, bireylerde %10’a kadar tat algısını değiştirebiliyor. Bu konu ile ilgili bazı kurumlar, besin içerisindeki şekeri azaltıp renklendirme ile tatlıya karşı algıyı arttırma işlemleri uyguluyor.
Araştırmalara göre yemek masasındaki renk çeşitliliği ne kadar fazla ise bireylerin gıda tüketimi o kadar artarken tek tondaki bir düzende tüketim de diğerine kıyasla düşük oluyor.
Renkler bazında baktığımızda, bazı renkler yeme davranışında ciddi etkiler oluşturuyor.
KIRMIZI: Aşk, heyecan, tutku, aynı zamanda güç, öfke ve saldırganlık çağrıştıran kırmızı kan basıncını ve solunumu hızlandıran renklerin başında geliyor. Daha hızlı karar alma ve beklentilerin yükselmesi etkileri de insan beyninde yarattığı heyecandan ileri geliyor. Bütün bu sebeplerden dolayı da iştah üzerinde en fazla etki yapan rengin kırmızı olduğu kabul ediliyor. Kırmızı, iştahı tetikleyen renklerde ilk sırada yer alıyor. Birçok fast food restoranı kırmızı konseptini seçerek iştaha olan etkisinden maksimum dozda yararlanmaya çalışıyor. Fast food restoranlarında kırmızı renk kişilerin yiyecekleri hızlı ve fazla miktarda tüketmelerine teşvik ediyor.
YEŞİL: Yeşil deyince akla ilk sebzeler geldiği için birçok kişide sağlığı çağrıştırır. Sebze çağrıştırması sebebiyle bazı bireylerde iştah artırıcı özellik gösterirken bazılarında iştah kapatıcı özellik gösterebiliyor. Ayrıca araştırmalar yeşil ambalajlı besinlerin insanlarda doğallık çağrıştırdığını ortaya koymuştur.
SARI VE TURUNCU: Sarı ve turuncu tonlarındaki renkler insan psikolojisinde neşe ve mutluluk kavramlarının belirmesini sağlıyor. Bu renklere uzun süre bakıldığında sıcaklık hissini artırır ve iştah artırıcı özellik gösterir. Aynı zamanda sarı dikkat çekmek amacıyla kullanılan renkler arasında yer alır. Birçok fast food markalarının tabelalarında ilgi çekici yazılarında ana renk olarak kullanılır. Sarı rengi iştahı körükleyen bir renktir.
MOR: İhtişam ve zenginlik ile özdeşleştirilir. Sakinlik ve huzur verir. İştah baskılanmasının istenildiği yerlerde tercih edilebilir.
MAVİ: Araştırmalara göre mavi renk her iki durumda da kullanılabilen renkler arasında. Çalışmalar, birçok resmi restoranların mavi rengi seçtiğini, bu rengin bireylere sakinlik getirerek kişilerin ortamda daha çok vakit geçirmesine, orantılı olarak daha fazla besin tüketmesine yol açıyor. Bununla beraber araştırmalar mavi rengin/ışıklandırmanın aynı zamanda birçok kişi tarafından tercih edilmeyen renk olmasıyla beraber iştah baskılayıcı bir renk olduğunu da söylüyor.
SİYAH: Siyah renginin iştah azaltıcı özelliği bulunmaktadır. Özellikle diyet süreci içerisinde olan bireylerin mutfak dekorasyonlarında siyaha yer vermesi oldukça faydalı olacaktır.
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