Fatih Altaylı'dan TFF seçimleri için çok konuşulacak iddia! 'O aday Ali Koç ile görüştü, projelerini sundu'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimine kısa bir süre kalırken, 18 Temmuz tarihinde yapılacak seçimlerde şu ana kadar tek resmi aday Servet Yardımcı. Başvuru dosyasını hazırlayıp teslim eden Yardımcı çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar kararını vermediğini söylese de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin koltukta kalmak istediği belirtiliyor. Büyükekşi'nin çalışmalarını kapalı kapılar ardında sürdürdüğü ifade ediliyor.

Seçimler öncesi tüm bunlar yaşanırken, gazeteci Fatih Altaylı kendi web sitesindeki yazısında konuya dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

'O ADAY ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ'

Seçimde aday olacağı konuşulan Erdal Alkış için ciddi bir iddia ortaya atan Altaylı, "Alkış’ın geçen hafta Ali Koç ile bir araya geldiği ve uzun bir görüşme ile projelerini anlattığı bilgisi bana kadar ulaştı." ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTAYLI'NIN O YAZISI

EURO 2024’ten döndük şimdi futbolumuzun gündemi Federasyon seçimleri. Şimdilik iki isim üzerinden konuşuluyor. Büyükekşi yeniden aday olup devam mı edecek, yoksa yerine Servet Yardımcı mı gelecek! Servet Yardımcı daha önde görülüyor.

Başından beri yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan olduğu için, Erdoğan’ın da desteklediği aday olduğu söyleniyor. Ekibinde yine Erdoğan’a yakın iş insanları var. Cemil Kazancı, Tahir Kıran, Süleyman Hurma bunların başlıcaları.

Başarısızlığına rağmen devam etmek istediği bilinen Mehmet Büyükekşi’nin ekibinden kimler olacağı ise belli değil ama mevcut yönetiminden Yusuf Günay çevresine Büyükekşi yönetiminde kalmak istemediğini söylüyormuş.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayları bu iki kişi ile sınırlı değil.

Bunlardan biri Erdal Alkış. Daha önce de TFF Başkan adayı olan ve iktidar partisine yakınlığı sır olmayan Erdal Alkış Sarıyer kulübü yöneticisi olmakla beraber Fenerbahçe sempatizanı olarak biliniyor.

Alkış’ın geçen hafta Ali Koç ile bir araya geldiği ve uzun bir görüşme ile projelerini anlattığı bilgisi bana kadar ulaştı. Ali Koç’un da Alkış’a gereken imzaları toplaması halinde gelip Kulüpler Birliği’nde sunum yapmasını istediği söyleniyor.

Adaylık için 61 imza gerekirken Alkış 50’ye yakın imza toplamayı başarmış.

Bir diğer ciddi aday ise eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık. Uzun zamandır futbolun içinde olan Uyanık da şu ana kadar 35 imza topladı ve 26 imza daha toplayıp aday olmaya uğraşıyor. Tüm adaylar arasında en sporcu ve en bağımsız görünen aday olan Uyanık’ın herhangi bir büyük ile de bir gönül bağı görünmüyor.





