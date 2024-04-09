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Fatih Altaylı ile Reynmen arasındaki 'kız arkadaş ve İngiltere' diyaloğu yeniden gündem oldu!

09.04.2024 19:16
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki 'pazar sohbeti' bölümünde ünlü rapçi Reynmen'i konuk etmişti. Altaylı ile Reynmen arasındaki 'kız arkadaş' ve 'İngiltere' diyaloğu ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Gazetecilik çalışmalarını açtığı YouTube kanalında sürdüren Fatih Altaylı, geçtiğimiz aylarda 'pazar sohbeti' bölümünde ünlü rapçi Reynmen'i konuk almıştı. Aynı zamanda eski bir YouTuber olan Reynmen ile hem sosyal medya hem de müzik üzerine sohbet yapan Altaylı'nın bir diyaloğu ise yeniden gündem oldu.

altaylı reynmen

"BİR DAKİKA YA..."

ile repçi Reynmen arasında geçen 'kız arkadaş' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Altaylı'nın "Kız arkadaşın ne yapıyor hangi işle meşgul?" sorusuna Reynmen "Psikoloji okuyor İngiltere'de" yanıtını verdi. Yanıta şaşıran Altaylı kendi kızının da İngiltere'de psikoloji okuduğunu söyledikten sonra bir an duraksadı ardından ise "Bir dakika ya" diyerek gülerek tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan o anlar sosyal medya kullanıcıları da gülümsetti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Vitrin


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Fatih Altaylı Reynmen sosyal medya amanda söyledi
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