Fatih Altaylı Meryem Uzerli'ye "Erotik diyebileceğim veya çıplak sahnelerin var" deyip sordu! Babasının tepkisi...

'RU' dizisinin başrol oyuncusu Meryem Uzerli ekranlara dönünce pek çok programa katılmaya başladı. Hülya Avşar'dan sonra Fatih Altaylı'ya konuk olan Uzerli yine gündem oldu.

Ru dizisinde erotik sahneleri bulunan Meryem Uzerli'ye Fatih Altaylı bu konuda da açık açık sorular yöneltti.

Altaylı "Bir şey merak ettim bildiğim kadarıyla, diziyi henüz izlemedim ama bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla dizinin içerisinde senin birtakım daha erotik diyebileceğim veya çıplak sahnelerin var" diyerek şu soruyu sordu:

"Bunlar mesela sen daha önceki dizinde böyle bir şey yoktu. Bir rahatsızlık duyuyor musun veya bunlarla ilgili çocuklarınla ailenle falan konuştuğunuz zaman ne hissediyorsun bir şey diyorlar mı?"

Meryem Uzerli ise bu soruya şu yanıtı verdi:

"Biz yani ben ve sanatçılar olarak çok söylüyorum bunu ama bana göre doğrusu bu yani sonuçta ben bir sanatçı olarak bir sanatçılar olarak var olan hikâyelerin aynasıyım. Her şey var bu dünyada... Sen bir sanatçı olarak umarım seçebiliyorsun hangi hikayenin aynası olmak istiyorum? Neyi canlandırmak istiyorum? Tabii ki öyle sahneler var o projede..."

BABASI ÇIPLAK SAHNELERİ GÖRÜNCE...

Meryem Uzerli babasının tepkisinden de söz ederek "Babam dediği gibi o hikâyenin

önüne geçmiyor önemli olan o bu hikâyenin bir parçası bana göre böyle erotik değil. Yani ekip olarak, yönetmenler olarak yapımcı olarak biz böyle bakmadık bakmıyoruz da çok doğal bir şey... Babam dedi ki o kadar gerek yoktu ama yani sen bir sanatçı olarak bunu bilirsin..." dedi.





