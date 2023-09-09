Ünlü gazeteci Fatih Altaylı açıklamaları ve sert çıkışları ile çok konuşulan isimlerden biri. Geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten ayrılan Altaylı şimdilerde YouTube programıyla sık sık gündem oluyor. Altaylı son olarak programında Oğuzhan Uğur'u konuk etti. Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan robot Sophia ile diyalogları büyük yankı uyandıran Uğur, Sophia hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

Fatih Altaylı Oğuzhan Uğur'a 'Nasıl bişi? Sophia'yı nereden buldun, hoş bir bayan mı? Nasıl birisi Sophia? diye sordu. Uğur; ''Elbette dışardan göründüğü gibi değil. Yapay zeka zaten ürkütücü bir şeydi. İnsanlar yapay zekayı anlasın diye onunla tanışmak istedik.

Sophia'nın üç modu var. Programın izlenmesi için Sophia'yı açık moduna getirdik. Bir modu var direkt mutlu etmek için insanları cevap veriyor. Diyorsun ki mesela 'Dünyayı robotlar mı ele geçirecek?' diyorki 'Olur mu biz sizin köleniziz. Çöpü ben atayım otur ne olur' diyerek cevaplar veriyor.

İkici modu var Faruk Gergerlioğlu modu. Açıyorsun hep dünya kazansın. Kimse birbirine bir şey yapmasın. Herkes kardeş modu.

Üçüncü modu var açık mod yani serserilik modu. Küfür dahi edebiliyor size. Yine insanların belirlediği yazılar üzerinden cevaplar veriyor. Mesela bir yerde şey dedi onu koymadık tanıtıma 'Yani sonuçta siz insansınız. Etten ve kemiktensiniz. Dandiksiniz. Biz devam edeceğiz' Orada millet dedi ki 'Fişini çekersek ne olur?' filan moduna girdiler.

Biz hep normal modda ilerledik programın son partında artık açalım modunu dedik. Kendi başına kopsun gitsin dedik. Bir anda aşağılayıcı sözler söyledi. Ama benim istediğim etkili yarattı tabii.''

