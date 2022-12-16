Fatih Erkoç'tan korkutan haber! Lenfoma teşhisi konulmasının ardından...

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fatih Erkoç, bir davette basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıllarda kendisine lenfoma teşhisi konulmasının ardından gördüğü tedavi sonrası hastalığı atlatan Erkoç, 8 ay önce kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİM"

"Nisan sonunda kalp krizi geçirdim. Stent taktılar. Krizden önceki 6-7 aya kıyasla çok daha iyiyim. Demek ki o dönem yaşadıklarım, göstergeydi. Bir halsizlik oldu. Yürürken dinlenmek zorunda kalıyordum ama şimdi tabanca ve bomba gibiyim!” diyen Fatih Erkoç, kanser hastalığı için de "Onun da kontrolünü yaptık, temiz çıktı çok şükür" ifadelerini kullandı.



