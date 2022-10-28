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FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç için heyecanlı bekleyiş sürerken teknik direktör Andrea Pirlo'nun öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Okan Buruk'un çalıştırdığı Sarı Kırmızılılar ise maç için hazır. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hakkında merak edilenler...

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 28 Ekim 2022 Cuma günü oynanacak maç için heyecan dorukta. Birçok kişi internette "Fatih Karagümrük Galatasaray maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Fatih Karagümrük Galatasaray maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Sönmez üstlenecek.

Fatih Karagümrük Galatasaray maçının dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP


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