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Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Umarım...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Gazeteci ve haber sunucusu Fatih Portakal, üniversitede ev arkadaşı olan ve 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe uyarı yaptı.

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Umarım...

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, üniversite yıllarında ev arkadaşı olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli mesajlar gönderdi.

Portakal, aralarında yıllara dayalı bir dostluk bulunan Ekrem İmamoğlu’nu kutlarken, yeni dönemde kibirden uzak kalmasını, halkın içinde olmasını, şeffaflık ve dürüstlükten ayrılmamasını istedi.

İşte Portakal'ın o paylaşımları:

1- Geleceğe not:

Arkadaşa hatırlama:

Kutlarım #Eİmamoğlu

Ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez

2- Umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarin arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin

3- Umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başarabilirsin


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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
on numara bes yildiz dostunu uyarmis cok guzel bir sey ????????
bravo allah sizin gibi insanların yanında olsun.
Vali olayında kazık attın şimdi de akıl veriyorsun ilginç
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