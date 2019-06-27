Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Umarım...

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, üniversite yıllarında ev arkadaşı olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli mesajlar gönderdi.
Portakal, aralarında yıllara dayalı bir dostluk bulunan Ekrem İmamoğlu’nu kutlarken, yeni dönemde kibirden uzak kalmasını, halkın içinde olmasını, şeffaflık ve dürüstlükten ayrılmamasını istedi.
İşte Portakal'ın o paylaşımları:
1- Geleceğe not:
Arkadaşa hatırlama:
Kutlarım #Eİmamoğlu
Ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez
2- Umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarin arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin
3- Umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başarabilirsin
1- Geleceğe not:— fatih portakal (@fatihportakal) 27 Haziran 2019
Arkadaşa hatırlama:
Kutlarım #Eİmamoğlu
Ve umarım; şeffaflık ve samimiyetinden vazgeçmezsin, hukuk yolundan ayrılmazsın, kula minnet ettirmezsin, vicdanını köreltmezsin, zafer sarhoşluğuna kapılıp kibirlenmezsin, umarım öfken aklının önüne geçmez+++ pic.twitter.com/SWE4GImAvS
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