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Suudi Arabistan'da rezalette son perde, bu kadarına da pes! "Atatürk fotoğrafı var diye stada almadılar!"

29.12.2023 20:52 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Arap yetkililerin hadsiz talepleri sonrası iptal edilirken, yaşanan bu duruma dair detaylar da zaman ilerledikçe ortaya çıkmaya başladı.

Suudi Arabistan'da rezalette son perde, bu kadarına da pes! "Atatürk fotoğrafı var diye stada almadılar!"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, Arap yetkililerin Atatürk pankartlarına ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal oldu.

Yaşanan bu rezilliğe dair detaylar zaman ilerledikçe ortaya çıkarken, maçı izlemek için Riyad'a giden bir taraftarın paylaştığı video da rezilliğin bir başka boyutunu daha ortaya çıkardı.

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"FORMADA ATATÜRK VAR DİYE ALMADILAR"

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Fenerbahçeli bir taraftarın paylaştığı videoda "Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar, stada almadılar!" dedi.

"TFF'NİN KARARI"

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Taraftarın bu sözleri sonrası orada bulunan bir başka taraftar "Bunun bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...


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