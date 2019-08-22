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Fatih Portakal 'Sürprizlere hazır olun' diyerek duyurmuştu! Kanaldan izin çıkmadı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 18:14 | Son Güncelleme

FOX Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından 'Sürprizlere hazır olun' diyerek Youtube kanalı açtığını duyurmuştu. Portakal, "Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim" mesajını paylaştı.

Fatih Portakal 'Sürprizlere hazır olun' diyerek duyurmuştu! Kanaldan izin çıkmadı

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından Youtube kanalı açtığını takipçilerine duyurmuştu. Portakal yine Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şirket kuralları gereği kanalını kullanamayacağını açıkladı.

İşte Fatih Portakal'ın paylaştığı mesajlar;

Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim.

Ve bu yüzden önceden attığım 2 adet bilgilendirme twitini kaldırıyorum.

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PORTAKAL, YOUTUBE KANALI AÇTIĞINI BU MESAJLA DUYURMUŞTU

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Fatih Portakal Youtube kanalı açtı: Sürprizlere hazır olunFatih Portakal Youtube kanalı açtı: Sürprizlere hazır olun
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