Fatih Portakal üniversite yıllarına ait fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme bölümünde arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı şu sözlerle paylaştı;

"Geçmişten 2 kare: yıl 1992 akademik yılı. İstanbul Universitesi İngilizce İşletme Fakültesi. Yer: Avcılar kampüsü. Herhalde son sınınıf gibiyim. Arkadaşımın ismi Murat.

Sınav zamanı. Tek sıra oturmuşuz. Aramızda kalmasın iyi kopya çekerdim. Kopya çekmeyene öğrenci demem! Tişört cepliymiş ve sigarayı koymuşum cebe.

Artık kullanmıyorum, uzun yıllar oldu bırakalı. Saçlar da epey gürmüş.

O yıllarda hatırlıyorum kafamdaki soru: okul bittikten sonra ne yapacağım, nasıl iş bulacağımdı?

Bir yol daha vardı. Yurt dışına kapak atmak. 7 ikmalle mutsuz ve umutsuz olmuştum. Ama... Takmıştım bir kere kafaya yurtdışını...

Eylül butünlemelerinde hepsini verdim, uçtum yurtdışına.

O zamandan belliymiş, zorluklarla mücadele etmeyi seviyormuşum hala seviyorum. Yeter ki isteyim."

Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.



