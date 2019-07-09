Mynet Trend

Fatih Portakal üniversite yıllarına ait fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 09.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

FOX TV Ana haber sunucusu Fatih Portakal, Instagram hesabından üniversite yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

Fatih Portakal üniversite yıllarına ait fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme bölümünde arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı şu sözlerle paylaştı;

20190709-113206jpg

"Geçmişten 2 kare: yıl 1992 akademik yılı. İstanbul Universitesi İngilizce İşletme Fakültesi. Yer: Avcılar kampüsü. Herhalde son sınınıf gibiyim. Arkadaşımın ismi Murat.

Sınav zamanı. Tek sıra oturmuşuz. Aramızda kalmasın iyi kopya çekerdim. Kopya çekmeyene öğrenci demem! Tişört cepliymiş ve sigarayı koymuşum cebe.

Artık kullanmıyorum, uzun yıllar oldu bırakalı. Saçlar da epey gürmüş.

O yıllarda hatırlıyorum kafamdaki soru: okul bittikten sonra ne yapacağım, nasıl iş bulacağımdı?

20190709-113220jpg

Bir yol daha vardı. Yurt dışına kapak atmak. 7 ikmalle mutsuz ve umutsuz olmuştum. Ama... Takmıştım bir kere kafaya yurtdışını...

Eylül butünlemelerinde hepsini verdim, uçtum yurtdışına.

O zamandan belliymiş, zorluklarla mücadele etmeyi seviyormuşum hala seviyorum. Yeter ki isteyim."

Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.


Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Atilla Taş ve Cüneyt Özdemir arasında İmamoğlu gerginliği Atilla Taş ve Cüneyt Özdemir arasında İmamoğlu gerginliği
Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele ! Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal üniversite instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en zenginine ait yat Datça'da

Dünyanın en zenginine ait yat Datça'da

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Nişanlısını da kandırmış! 'Ben binbaşıyım' deyip...

Nişanlısını da kandırmış! 'Ben binbaşıyım' deyip...

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik açıklaması

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik açıklaması

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fatih keşke yapmasaydın, üniversite diploması olan var olmayan var, üniversite yıllarına ait fotoğrafları olan var olmayan var....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atilla Taş ve Cüneyt Özdemir arasında İmamoğlu gerginliği

Atilla Taş ve Cüneyt Özdemir arasında İmamoğlu gerginliği

Adriana Lima Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Alişan halay çekerken duvara tırmandı

Ünlü şarkıcı halay çekerken duvara tırmandı!

Seda Güven'e şimdi de hıyarlı şaka!

Seda Güven'e şimdi de hıyarlı şaka!

Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı

Ünlü futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı

Kendall Jenner yeni sevgilisini de NBA'den buldu

Güzel modelin yeni sevgilisi bakın kim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.