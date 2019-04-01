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Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya saatlerce yayın yaptı! Sosyal medya yıkıldı

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 01.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri'nin heyecanlı geçmesi ve İstanbul oylarının açıklanmasının gecikmesi dün geceye damga vurdu. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ise 31 Mart'ın en çok konuşulan iki ismi oldu.

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya saatlerce yayın yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Haziran seçimlerinde "Adam kazandı" gündemiyle akıllarda kalan FOX yayınının ardından 31 Mart yerel seçimlerine de yine Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya damga vurdu.

İstanbul seçim sonuçlarının bekletilmesi ve belli olmaması sebebiyle 11 saat yayında kalan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya sosyal medyanın da gündemindeydi.

İşte Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı mizahına alet eden ve güldüren bazı sosyal medya takipçilerinin yaptığı paylaşımlar:

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal 31 Mart Yerel Seçimler

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
baş terörist bunlar.
haberci dediğin böyle olur ...helal size Fatih bey ve İsmail bey
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