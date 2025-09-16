Mynet Trend

Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti

Enteresan olayın adresi bu kez Antalya oldu. 7 yıl önce yaptığı evin orman arazisi içinde kalması nedeniyle yıkılacağını öğrenen Hasan Karateke evini kurduğu raylı sistemle tam 150 metre taşıdı. Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldığını söyleyen Karateke evin değerinin 1,5 milyon TL, taşıma maliyetinin ise 250 bin TL olduğunu söylerek 1 milyon 250 bin TL karda olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman sınırına yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve ray sistemi kurularak tapulu araziye iş makinesi yardımıyla 150 metre taşınan evin sahibi, 1 milyon 250 bin lira karda olduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde gemileri karadan yürütmesinden ilham aldığını belirten evin sahibi Hasan Karateke, "Ev yıkılsaydı tekrar yapmam 1,5 milyon maliyetli olacaktı, 250 bin TL'ye taşıdık. Kardayım" dedi.

Fatih Sultan Mehmet ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti 1

30 TONLUK EVİ BÖYLE TAŞIDI

Gazipaşa'nın Kızılgüney Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karateke, 7 yıl önce tapulu olduğunu düşünerek inşa ettiği evin, orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı. Çözüm arayışına giren Karateke, tarihi bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki bir hat boyunca ray sistemi döşeyen Karateke ve ekibi, 30 tonluk evi iş makinesi yardımıyla adım adım taşıdı.

Fatih Sultan Mehmet ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti 2

"EVİMİZ YERİNDE SAĞLAM"

"Altına demir raylar koyduk, elektrik direkleriyle destekledik. Direkler kırıldı, ipler koptu ama yılmadık. Son 30 metreyi de tamamladık. Şimdi evimiz yeni yerinde, sapasağlam" diyen Karateke, taşıma işleminin üç gün sürdüğünü belirtti.

Fatih Sultan Mehmet ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti 3

"OLUMSUZ YORUMLAR ALDIK"

Evi yeniden yapmanın maliyetinin 1,5 milyon TL'yi bulacağını belirten Karateke, "Biz bu evi 250 bin TL'ye taşıdık. Hem büyük bir zarardan döndük, hem de çevreye zarar vermedik. Tapulu arazimize taşıdık. Sosyal medyada olumsuz yorumlar da aldık ama kimsenin hakkına girmedik. Bence biz kârdayız" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti 4

ARI VE SICAK ZORLADI

Karateke, taşıma sürecinde en büyük zorluğun yüksek sıcaklık ve eşek arıları olduğunu belirtti. "Bir arı kulağımı, biri de parmağımı soktu. Kepçenin içine yuva yapmışlardı. Onun dışında işlerimiz planlı şekilde ilerledi" dedi. Projeyi bir yıldır planladığını ifade eden Hasan Karateke, kaynak ustası Musa İnci'ye ve kuzeni Caner'e teşekkür ederek, "Bu iş bir ekip işiydi. Musa ustamız platform kurulumunda büyük katkı sağladı. Caner ise her adımda yanımdaydı. Onların emeği büyük" şeklinde konuştu.

Fatih Sultan Mehmet ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti 5

TEK MAĞDUR KENDİ DEĞİL

Karateke, yaşadığı mağduriyetin bireysel olmadığını, bölgede yüzlerce ailenin benzer durumda olduğunu belirtti:

"Babam 1960'tan beri bu arazileri ekiyor. Yıllarca tarım yapılan topraklar bugün ‘orman' ilan edildi. Sınır hataları, eski kayıtlar nedeniyle insanlar mağdur oluyor. Yetkililerden bu sorunun çözülmesini, adil bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

Fatih Sultan Mehmet ten ilham aldı! Evsiz kalacaktı, 3 günde 1 milyon 250 bin kar etti 6

SON BİRKAÇ HAFTASI KALDI

Ev taşıma sürecinin ardından düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten Karateke, "Demir aksamları, bahçe kapısını söktük. Şimdi yerleştiriyoruz. En zor kısmı atlattık, birkaç haftaya kadar her şey yerli yerinde olacak" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

