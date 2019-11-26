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Fatih'te sürücülerin kavgası kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Fatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Kasım 2019 tarihinde Fatih’te meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile bir motosiklet sürücüsü yol üzerinde tartışmaya başladı. Bir anda büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada küfür, hakaret ve tehditler havada uçuştu. Aracını durduran otomobil sürücüsü motosikletli sürücünün üzerine yürüdü. Aynı şekilde otomobil sürücüsünün üzerine yürüyen motosikletli, otomobil sürücüsüne ‘Yolumdan gidiyorum ben’ diyerek tepki gösterdi. O esnada otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne saldırarak, motosikletliye ‘Sağdan gitsene’ diye karşılık verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü ‘Sana mı soracağım nereden gideceğimi’ dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavgayı otomobil sürücüsünün yanında bulunan kadın ve çevredeki vatandaşlar ayırdı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih kavga

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