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Fatih Terim'de bile yoktu! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki madde şaşırttı!

16.01.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Giresunspor mağlubiyetinin ardından Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı. Yolların ayrılmasının hemen ardından İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile sözleşme imzalanmıştı. Taraftarlar Terim'in ayrılığına tepki gösterirken, Torrent'in hemen açıklanması iyiden iyiye Sarı-Kırmızılı futbol severleri kızdırmıştı. Torrent'in sözleşmesindeki yer alan maddeler de sosyal medyada gündem konusu oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim'de bile yoktu! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki madde şaşırttı!

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi aldığı karar doğrultusunda Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade etmişti. Bu ayrılığın hemen ardından Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bir kısmı Galatasaray yönetimine tepkisini göstermişti. Fatih Terim'i çok seven Sarı-Kırmızılı taraftarlar, tecrübeli hocanın sosyal medya hesaplarına adeta yorumlar yağdırmıştı. Galatasaray yönetimi de Terim'in ayrılığının ertesi günü İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'i takımın başına getirdiğini duyurmuştu. Torrent'in sözleşmesinde yer alan bonus maddeleri Galatasaray taraftarını adeta çıldırttı. Sosyal medyada gündem konusu olan bu maddeler çok konuşuldu.

FATİH TERİM'DE BİLE YOKTU

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İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent için özel hazırlanan sözleşmede, ligin ikinciliği, üçünlüğü hatta dördüncülüğü için bile primlerin koyulduğu iddia edildi. Fatih Terim'in sözleşmesinde ise sadece şampiyonluk primi yer almaktaydı.

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TARAFTAR İSYAN ETTİ

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Daha taraftarlar karşısında ilk maçına bile çıkmayan Torrent'in şimdiden Galatasaray taraftarıyla arası açıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu hamleden sonra Galatasaray cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

(FOTOMAÇ)

Son dakika: Galatasaraylıları çıldırtan hamle! Domenec Torrent'ten Muslera kararı...Son dakika: Galatasaraylıları çıldırtan hamle! Domenec Torrent'ten Muslera kararı...


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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