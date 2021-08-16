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Galatasaray'da deprem! Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu'na yumruk...

16.08.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından Brezilyalı oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'da deprem! Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu'na yumruk...

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta kritik bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında saha içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu, genç oyuncuya yumruk ve kafasıyla birlikte darbeli bir şekilde müdahale ederken, iki oyuncuyu takım arkadaşları ayırdı. VAR incelemesinin ardından Marcao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu olayın ardından moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu'nu da kenara aldı ve Emre Kılınç'ı oyuna sürdü.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
terimin öğrencileri bunlar balık baştan kokar sözünün doğruluğu …
hemen gönderin marcao yoksa bu gece yatamam
marcaonun bileti kesilmesi lazım

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