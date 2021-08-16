Galatasaray'da deprem! Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu'na yumruk...

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta kritik bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında saha içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu, genç oyuncuya yumruk ve kafasıyla birlikte darbeli bir şekilde müdahale ederken, iki oyuncuyu takım arkadaşları ayırdı. VAR incelemesinin ardından Marcao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu olayın ardından moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu'nu da kenara aldı ve Emre Kılınç'ı oyuna sürdü.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

