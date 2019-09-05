Fatih Terim'e ceza verildi, kızları Buse ve Merve çıldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Kayserispor maçı sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 maç ceza verdi. TFF'nin Fatih Terim'e ceza vermesi ve bu cezayı "saat 19.05'te" açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.

BUSE TERİM ATTIĞI TWEETİ SİLDİ

Fatih Terim'e verilen cezaya tecrübeli teknik adamın kızları Buse ve Merve Terim de tepki gösterdi. Verilen ceza haberini Twitter hesabından alıntılayan Buse Terim, önce 19.14'te "Çünkü Allahınız yok" mesajıyla paylaştı. Daha sonra bu tweeti silen Buse Terim, 5 dakika sonra tepkisini "Çünkü adaletiniz yok" yazarak gösterdi.

Merve Terim ise Instagram hesabından "Bu kadar korktuğunuzu belli etmeyin bence" ve "Cezanın 19:05'te açıklanması da tesadüf değil sanırım. Organize kötülüğün profesyonelleşmiş hali dediği de tam bu!" şeklinde iki story paylaştı.



