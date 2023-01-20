Fatih Terim'e resmi teklif yapıldı! Efsanelerinden biri olduğu kulübe dönecek mi? Düşünmek için süre istedi...

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'e Fiorentina'dan teklif geldi. Daha önce de birçok kez bu teklifi reddeden Fatih Terim'in henüz ne yanıt vereceği bilinmezken, bu haber İtalya'da gündem olmuş durumda...

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

Ligde topladığı 23 puanla 10. sırada yer alan Fiorentina'nın Avrupa kupalarına bile katılması şu an için zor görünüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yolları ayırmayı düşünen Fiorentina ilk iş olarak Fatih Terim'e telefon açtı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Fiorentina'nın en çok sevilen isimlerinden biri olan Fatih Terim, bu telefon görüşmesi sonrası düşünmek için süre istedi. 2021 yılında takımın başına geçen Vincenzo Italiano, 1.65 puan ortalamasıyla vasat bir performans sergiliyordu.



