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Fatih Terim'e resmi teklif yapıldı! Efsanelerinden biri olduğu kulübe dönecek mi? Düşünmek için süre istedi...

20.01.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim, geçtiğimiz aylarda açıklama yaparak, iyi bir proje olması halinde teknik direktörlüğe devam edeceğini söylemişti. İtalya'da zor günler geçiren Fiorentina, eski teknik direktörü Fatih Terim'e telefon açtı. Ligde 10. sırada bulunan İtalyan devi Terim'e resmi teklif yaptı.

Fatih Terim'e resmi teklif yapıldı! Efsanelerinden biri olduğu kulübe dönecek mi? Düşünmek için süre istedi...

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'e Fiorentina'dan teklif geldi. Daha önce de birçok kez bu teklifi reddeden Fatih Terim'in henüz ne yanıt vereceği bilinmezken, bu haber İtalya'da gündem olmuş durumda...

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

EnricoChiesaFatihTerim

Ligde topladığı 23 puanla 10. sırada yer alan Fiorentina'nın Avrupa kupalarına bile katılması şu an için zor görünüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yolları ayırmayı düşünen Fiorentina ilk iş olarak Fatih Terim'e telefon açtı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

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Fiorentina'nın en çok sevilen isimlerinden biri olan Fatih Terim, bu telefon görüşmesi sonrası düşünmek için süre istedi. 2021 yılında takımın başına geçen Vincenzo Italiano, 1.65 puan ortalamasıyla vasat bir performans sergiliyordu.


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