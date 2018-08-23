Fatih Terim Emre Akbaba'yı orta sahanın her yerinde oynatacak

Transferi ile bu sezon en çok tartışılan isim olan Emre Akbaba, teknik direktör Fatih Terim’in de jokeri olacak. Deneyimli çalıştırıcı Alanyaspor forması ile özellikle iki sezonda ortaya koyduğu performans ile lige damlasını vuran oyuncuyu orta saha ve hücumda her bölgede oynatmak üzere planlarını yapıyor.

İdmanlarda Emre’yi farklı bölgelerde deneyen Terim, orta sahanın ortasında zaman zaman Fernando’nun yanında zaman zaman da kanatlarda deniyor oyuncusunu. Emre’yi ihtiyaç halinde veya oyunun taktiğine göre forvet arkasında da kullanacak olan İmparator’un, oyuncuyu ısrarla istemesinin en büyük nedeni de kadro zenginliğini artırmak. (VATAN)

