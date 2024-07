Fatih Terim, Hollanda maçı öncesi dört oyuncunun ismini verdi!

Türk futbolunun efsane çalıştırıcısı Fatih Terim'den Hollanda maçı öncesi flaş yorumlar geldi. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ ORTA SAHALARINDAN BİRİ"

"Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu. İtalya benim ikinci takımım. Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol. Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak."

DÖRT OYUNCUNUN İSMİNİ VERDİ

"Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa’da her takımda oynayabilir. Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz."