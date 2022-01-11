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Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşım! "Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla..."

11.01.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi. Merve Terim babası için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" derken Buse Terim de peş peşe aile fotoğrafları paylaştı.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşım! "Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla..."

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerçekleşen 15 dakikalık toplantı sonrası yollar ayrılmıştı. Spor camiasında büyük yankı uyandıran ayrılığın ardından Merve Terim ve Buse Terim'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.

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"BENİM İÇİN ESKİSİNDEN DAHA GÜZELSİN"

Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, duygusal bir paylaşım yaptı. Merve Terim, babası Fatih Terim ve oğlu Yaman'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" dedi.

Terim'in diğer kızı Buse Terim de herhangi bir açıklama yazmadan peş peşe babası ve kızlarıyla olan aile pozlarını paylaştı.

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Fatih Terim
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