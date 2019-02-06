Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den TFF'ye Twitter'dan sert tepki: Alçalabileceğinizi düşünemedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Merve Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan taziye mesajının çok sıradan olmasına sert tepki gösterdi.

Fatih Terim’in babası Talat Terim, sabah saatlerinde hayatını kaybederken spor kamuoyundan başsağlığı mesajları yağdı.

TFF’nin yaptığı paylaşım sarı kırmızılı taraftarların büyük tepkisini toparken en sert yorum Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den geldi.

TFF’nin paylaşımını alıntı yapan Merve Terim, “Bu kurumu yönetmeyi beceremediğiniz zaten hepimiz tarafından aşikar, ancak size emek vermiş,nice başarılar kazandırmış, herşeyin ötesinde acılı bir evlat için şunu yapacak kadar “alçalabileceğinizi” düşünemedik. Acının “kimliği” olmaz, size Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

İşte Terim’in olay yaratan tepkisi;





