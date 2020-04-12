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Fatih Tezcan'ın Nevşin Mengü'ye söylediği sözlere Gökhan Özoğuz'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Fatih Tezcan'ın hedefinde bu kez gazeteci Nevşin Mengü vardı. Fatih Tezcan'ın sözlerine Nevşin Mengü'den sonra bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Fatih Tezcan'ın Nevşin Mengü'ye söylediği sözlere Gökhan Özoğuz'dan tepki

Nevşin Mengü, sokağa çıkma yasağının iki saat öncesinden açıklanmasına itirazlarını Twitter hesabından yazdı. Mengü, "2 günde kimse açlıktan ölmez diye savunma olmaz. Evinde küçük bebeği olan var, yaşlısı olan var. insanlar çocukları evde oyalamak, doyurmak, yaşlıların ihtiyacını gidermek zorunda. 2 gün de ekmek peynir yiyiverin deyip geçiştiremezsiniz. İnsanlar, sokağa çıkma yasağı duyurulur duyurulmaz dükkanlara, bakkallara koştu, çünkü; 1. çalışan insanlar alışverişlerini hafta sonu yapıyor. cuma akşamı işten yorgun argın gelen insanlar dinleniyordu. 2. herkesin evinde dolu dolu kilerler yok, insanlar yiyeceklerini... bütçelerine göre günlük alıyorlar 3. küçük çoluğu çocuğu olanlar, aile büyükleriyle yaşayanlar var. küçüklerin büyüklerin farklı ihtiyaçları var 4. devlete olan güven tamamen kayboldu. insanlar ya bu yasak uzayıverirse diye düşünüyor, yapılan açıklamalara güvenmiyor" dedi.

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'ISLAK NEVŞİN!'

Fatih Tezcan bu sözlere tepkisini şoke eden bir dille verdi. Tezcan şunları yazdı: "Islak Nevşin, senin IQ problemin mi var? Bu yaş grupları zaten sokağa çıkma yasağına tâbiydiler ve ekstra ihtiyaçlar için Vefa Destek Ekipleri 7/24 görev başındalar!? Islakken konuşamıyordun, kuruyken anlayabilecek misin bilmiyorum. İlla sana etiket mi yapılsın yani? #SuluNevşin."

Nevşin Mengü, Fatih Tezcan'ın twitini alıntılayıp, "Ne seviyesiz adam bu yahu" diye yazdı.

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Gökhan Özoğuz da bu sözlere tepkisiz kalamadı! Ünlü şarkıcı tepkisini şu sözlerle gösterdi: "Seviyesizlik yaparsanız, gerçekten söylemek istediklerinizi gölgelersiniz! Tabii söyledikleriniz gerçeklik içeriyorsa. Siz toplumun önünde kadınlarla nasıl konuşulması gerektiğini bile bilmiyorken, hangi fikrin beyanından bahsediyorsunuz?"

Gökhen Özoğuz'un yanıtına sosyal medyadan destek yağarkan Fatih Tezcan'a eleştiri yağdı.


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Fatih Tezcan, nevşin mengü, Nevşin Mengü'nün Twitter hesabı, Gökhan Özoğuz,

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
gökhan efendi sen git Pkk için açlık grevi yapanlara destek ver.kokuşmuş ağzınla devleti karalamaktan başka bir bildiğin birşey yok.
İşte O gün Marketlere yığılan Sığır Sürüsünün Sözcüsü de çıktı .. Ekmek peynirmiş.. Gördük ellerinde Coca Cola vs ıvırzıvır malzemeleri.. Bunlar zaten Memleketin hangi derdine ortak olmuş şimdiye kadar.. işleri güçleri fitne fesat. Ya " Bize Ne Siz Gidin" derler Ya " Tek kuruş Vermem" derler yahut " Tek Damla Kan Vermem" derler.. yahut " Şehidler Tepesini boş Bırakacağız" derler.. Alayı Boş Teneke.. Seslerinin çok çıkması da ondan
Kim bunlar ne ayaksınız ne iş yaparsınız gevezelemekten ve reklamınızı yapmaktan başka ne iş yaprsınız insan sömürücüleri
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