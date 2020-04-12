Fatih Tezcan'ın Nevşin Mengü'ye söylediği sözlere Gökhan Özoğuz'dan tepki

Nevşin Mengü, sokağa çıkma yasağının iki saat öncesinden açıklanmasına itirazlarını Twitter hesabından yazdı. Mengü, "2 günde kimse açlıktan ölmez diye savunma olmaz. Evinde küçük bebeği olan var, yaşlısı olan var. insanlar çocukları evde oyalamak, doyurmak, yaşlıların ihtiyacını gidermek zorunda. 2 gün de ekmek peynir yiyiverin deyip geçiştiremezsiniz. İnsanlar, sokağa çıkma yasağı duyurulur duyurulmaz dükkanlara, bakkallara koştu, çünkü; 1. çalışan insanlar alışverişlerini hafta sonu yapıyor. cuma akşamı işten yorgun argın gelen insanlar dinleniyordu. 2. herkesin evinde dolu dolu kilerler yok, insanlar yiyeceklerini... bütçelerine göre günlük alıyorlar 3. küçük çoluğu çocuğu olanlar, aile büyükleriyle yaşayanlar var. küçüklerin büyüklerin farklı ihtiyaçları var 4. devlete olan güven tamamen kayboldu. insanlar ya bu yasak uzayıverirse diye düşünüyor, yapılan açıklamalara güvenmiyor" dedi.

'ISLAK NEVŞİN!'

Fatih Tezcan bu sözlere tepkisini şoke eden bir dille verdi. Tezcan şunları yazdı: "Islak Nevşin, senin IQ problemin mi var? Bu yaş grupları zaten sokağa çıkma yasağına tâbiydiler ve ekstra ihtiyaçlar için Vefa Destek Ekipleri 7/24 görev başındalar!? Islakken konuşamıyordun, kuruyken anlayabilecek misin bilmiyorum. İlla sana etiket mi yapılsın yani? #SuluNevşin."