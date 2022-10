TURK Fatih Tutak 2 Michelin yıldızı alarak geceye damga vurdu! Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fatih Tutak, Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları ödül törenine damga vurdu. Değerlendirme sonunda İstanbul'da 53 restoran Michelin listesinde yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı aldı. İşte 1985 yılında dünyaya gelen ve dünyanın pek çok bölgesinde çalışan ünlü şef hakkında bilgiler…

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJI YAĞDI

Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları ödül töreninde 2 yıldız alan tek restoran olan TURK Fatih Tutak’a birçok ünlü isimden tebrik mesajı geldi. Danilo Zanna yaptığı paylaşımda Tutak’ı etiketleyerek, ‘Bütün ekibe tebrikler’ dedi. Tuba Ünsal ise paylaşımda, 'Veee 2 Yıldızı kaptık...Hayallerinin peşinden koşan müthiş arkadaşım.. 2 Michelin starss' cümlelerine yer verdi.

FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Uluslararası alanda rüştünü ispat eden Türk şef olarak ünlenen Tutak, dünyanın pek çok bölgesinde çalıştı. Ardından kendine ait restoran kurdu ve 2020 yılında dünyanın en iyi 20 restoranı arasına girmeyi başardı.

Fatih Tutak ilk profesyonel aşçılık eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda aldı. Eğitiminden sonra İstanbul’da Paul Pairent ile çalışmasının ardından dünyaya açıldı. İlk olarak Çin’in liman kenti Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Bu sırada şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilci olarak Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.

2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir yemek hazırladı. “From My Mum” (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Konsept restoran olarak kurulan mekanda müzikler bile özel olarak seçildi. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından hazırlandı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.

Michelin Rehberi İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran yer aldı. 3 Michelin yıldızı almaya hak kazanan restoran yok. Turk Fatih Tutak ise 2 yıldız almayı başardı.