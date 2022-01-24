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Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik kimdir, neden ve nasıl öldü?

24.01.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Fatma Girik son zamanlarda, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Özel bir hastanede tedavi altında olan Girik son nefesini verdi. Usta oyuncu Girik 180'den fazla filmde rol aldı ve bunun yanı sıra siyasette de bulundu. İşte Girik hakkında detaylar...

Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik kimdir, neden ve nasıl öldü?

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı yüzünden tedavi altına alınmış ve yaklaşık bir hafta tedavi olmuştu. Ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik'in, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Fatma Girik kimdir, neden ve nasıl öldü? Fatma Girik kaç yaşındaydı?

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 İstanbul doğumlu Fatma Girik 79 yaşında son nefesini verdi. Girik 1957'de ilk baş rolünü 'Leke' projesiyle oynadı. Sonrasında birkaç projede daha yer aldı. Girik'in yıldızını parlatan yapım, 1960 yapımı Memduh Ün'ün yönettiği Ölüm Peşimizde projesi oldu. Girik'in hayatı, Memduh Ün ile tanışmasıyla değişti.

Oyunculuk kariyeri boyunda 180 üstü filmde rol alan Girik, ilerleyen zamanlarda siyaset işine atıldı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Siyaset ve oyunculuğun yanı sıra Girik, bir dönem ekranlarda yerini alan Söz Fato'da isimli programı sundu.


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Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik hayatını kaybetti!
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Fatma Girik
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