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Fatma Girik'i tacizle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik'i taciz etmekle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı. Fatma Girik'in annesinin oturduğu eve gelerek yakınlarına "Seni seviyorum. Lütfen beni ara. İnan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim" şeklinde mektup bırakan sanık Mehmet A. mahkemede, hastaneye gidip ünlü sanatçıya evlenme teklif ettiğini belirterek "Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim" dedi.

Fatma Girik'i tacizle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı

Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır" dedi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, "İletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilen 71 yaşındaki sanık Mehmet A. katıldı. Şikayetçi Fatma Girik’i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.

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"PİŞMANIM" DEDİ
Duruşmada ifade veren sanık Mehmet A. "Olay günü 'geçmiş olsun' demek amacıyla hastaneye gittim. Hastanede 'geçmiş olsun' dedim, evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu, şikayetçiye ithafen yazdım. İkametine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum. Pişmanım" dedi. Sanık ifadesinde, beraatini istediğini belirterek ceza verildiği takdirde hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasını da talep etti.

FATMA GİRİK'İN AVUKATI: "1963'TEN BERİ MÜVEKKİLİME TAKINTISI VARDIR"

Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır. Ara ara bunu göstermiştir. Tanıklarımızı ve delilerimizi sunmak üzere süre istiyoruz" dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen şikayetçi Fatma Girik'in katılan olarak kabulüne ve tanıklarını sunmak üzere süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

FATMA GİRİK'İN SAVCILIK ŞİKAYETİ

Fatma Girik’in savcılığa yaptığı şikayet dilekçesinde, sanığın 55 yıllık saplantılı hayranlığı şöyle anlatıldı:

"Şüpheli 50 yıl öncesinde, Girik’in o dönemde oturduğu Topağacı'ndaki 5’nci katta bulunan dairesinin balkonunda kapıcı tarafından görülmüş ve yakalanarak emniyete teslim edilmiştir. Şüphelinin üzerinde o dönem kama ve çok sayıda Girik’e ait resimler çıkmıştır. Bu olaydan uzun bir süre sonra şüphelinin bu kez Girik’in Levent’deki evinin arkasında bulunan boş arazi de polis kıyafetleri ile görülmüş ve emniyete bildirilmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Girik’in Bebek’te çalıştığı işyerinin karşısında beklerken görülmüştü. Bu durum da emniyete bildirilmişti. Bu olaydan sonra da Girik’in Ankara’da çalıştığı iş yerinin etrafında görülmüş, olay emniyete bildirilip şüpheli gözaltına alınmıştı. Fatma Girik 2016 yılında sağlık sorunların nedeniyle hastanede ameliyat olduğunda şüpheli ortaya çıkmış hastanaye gelerek Girik ile görüşmek istemiştir. Girik de bir hayranı diyerek kabul etmiş hastane odasında gelen kişinin kendisine sürekle takip eden kişi olduğunu görünce tepki göstermiştir. Güvenlik görevliliri tarafından dışarı çıkarılmıştır. Son olarak 2017 yılında ise Girik’in annesine ait eve gelerek bir mektup bırakmıştır."

Dilekçede mektupta rahatsız edici boyutta kelimeler kullanılması nedeniyle sanıktan şikayetçi olunduğu belirtilmişti.

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Fatma Girik tacizcisi mehmet a dava

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