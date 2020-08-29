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Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü iddialarına yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 06:52 | Son Güncelleme

Türk sinemasının usta isimlerinden olan Fatma Girik sosyal medyada yayılan hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları yalanlayarak "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü iddialarına yanıt verdi

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam’ın usta isimlerinden Fatma Girik hakkında 'hayatını kaybetti' iddiaları ortaya atıldı.

Hakkındaki ‘öldü’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Girik, “İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım” dedi.

“BÖYLE HABERLERİ NASIL YAPIYORLAR?”

Hayatını kaybettiğine yönelik haberlerin kendisini üzdüğünü belirten Girik, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum." (DHA)

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