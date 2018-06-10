Fatma Girik, tacizle suçlanan Talat Bulut'u savundu

Bodrum'da yaşayan Fatma Girik arkadaşı Defne Güner'in mekanında garsonluk yaptı. Müşterilerle sohbet etti, sipariş aldı, çaylarını doldurdu.

Fatma Girik, Talat Bulut hakkında ortaya atılan taciz iddiası için de şunları söyledi: ''Çok severim. Doğru düzgün aile babasıdır. Kalıbımı basarım ki, böyle bir şey imkansız. Niye herkes çıkıp zamanında 'taciz edildim' dememiş! Korkmuşlar mı Talat'tan? Çünkü yalan.''

NELER OLMUŞTU?

FOX TV'deki 'Yasak Elma'nın 'Halit'i Talat Bulut'un (62), 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek'i sette taciz ettiği söylenmişti.

Özge Şimşek, ''Kravatını bağlarken beni dudağımdan öptü'' dediği usta oyuncuya dava açmış, yapımcı Fatih Aksoy da Talat Bulut'un sözleşmesini feshedebileceğini açıklamıştı.

Talat Bulut kendini şu sözlerle savundu: ''Karavanda iç çamaşırımla duruyorum, kostümcüler gelip pantolonumu gömleğimi giydiriyor. İsteseydim 6 aydır taciz ederdim. İddialar tamamen yalan.''

Talat Bulut Star TV’deki 'Duymayan Kalmasın'da şu açıklamayı yaptı:

''Kız, istemediğim halde sürekli kravatımı düzeltmek için yanıma geliyor, 'Ne tatlı adamsın' diyordu. Sorun kostümcülere; hepsine sarılır yanaklarından öperim. Samimiyetimi taciz olarak göstermek çok ahlaksızca. Yanlış anlıyorlarsa, bu onların problemi. Bir tecavüz yasasının çıktığını sabah haberlerinde izleyip ilk paylaşan benim. 3 yaşındaki çocuk tecavüze uğradığında tepki gösterdim. Neden insanlar o zaman 'helal olsun Talat' demedi? 2 gündür yurt dışında olan kızım travma yaşadı. Bunun hesabını hukuk önünde verecekler. Fatih Aksoy da bana inandığını söyledi.''

Bu gelişmeler sonrası savcılık Talat Bulut hakkında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlattı.

