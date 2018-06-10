MAGAZİN

Fatma Girik, tacizle suçlanan Talat Bulut'u savundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

Fatma Girik, tacizle suçlanan meslektaşı Talat Bulut'u savundu. Girik, Talat Bulut için''Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına'' dedi

Fatma Girik, tacizle suçlanan Talat Bulut'u savundu

Bodrum'da yaşayan Fatma Girik arkadaşı Defne Güner'in mekanında garsonluk yaptı. Müşterilerle sohbet etti, sipariş aldı, çaylarını doldurdu.

Fatma Girik, Talat Bulut hakkında ortaya atılan taciz iddiası için de şunları söyledi: ''Çok severim. Doğru düzgün aile babasıdır. Kalıbımı basarım ki, böyle bir şey imkansız. Niye herkes çıkıp zamanında 'taciz edildim' dememiş! Korkmuşlar mı Talat'tan? Çünkü yalan.''

NELER OLMUŞTU?

FOX TV'deki 'Yasak Elma'nın 'Halit'i Talat Bulut'un (62), 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek'i sette taciz ettiği söylenmişti.

Özge Şimşek, ''Kravatını bağlarken beni dudağımdan öptü'' dediği usta oyuncuya dava açmış, yapımcı Fatih Aksoy da Talat Bulut'un sözleşmesini feshedebileceğini açıklamıştı.

Talat Bulut kendini şu sözlerle savundu: ''Karavanda iç çamaşırımla duruyorum, kostümcüler gelip pantolonumu gömleğimi giydiriyor. İsteseydim 6 aydır taciz ederdim. İddialar tamamen yalan.''

Talat Bulut Star TV’deki 'Duymayan Kalmasın'da şu açıklamayı yaptı:

''Kız, istemediğim halde sürekli kravatımı düzeltmek için yanıma geliyor, 'Ne tatlı adamsın' diyordu. Sorun kostümcülere; hepsine sarılır yanaklarından öperim. Samimiyetimi taciz olarak göstermek çok ahlaksızca. Yanlış anlıyorlarsa, bu onların problemi. Bir tecavüz yasasının çıktığını sabah haberlerinde izleyip ilk paylaşan benim. 3 yaşındaki çocuk tecavüze uğradığında tepki gösterdim. Neden insanlar o zaman 'helal olsun Talat' demedi? 2 gündür yurt dışında olan kızım travma yaşadı. Bunun hesabını hukuk önünde verecekler. Fatih Aksoy da bana inandığını söyledi.''

Bu gelişmeler sonrası savcılık Talat Bulut hakkında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlattı.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek'in yeni sunucusu Emre KarayelMehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek'in yeni sunucusu Emre Karayel
Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavgaBüşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut Fatma Girik

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emre Çolak gecelerde! Fena yakalandı

Emre Çolak gecelerde! Fena yakalandı

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Hadid Meksika'da tatilde!

Bella Hadid Meksika'da tatilde!

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek'in yeni sunucusu Emre Karayel

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek'in yeni sunucusu Emre Karayel

Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga

Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga

Yaşar İpek'in Seren Serengil'e yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!

Yaşar İpek'in Seren Serengil'e yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.