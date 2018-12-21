YEMEK

Faydaları saymakla bitmiyor! Soğuk algınlığından zehirli toksinlere kadar koruyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.12.2018 10:34 | Son Güncelleme

Soğuk kış günlerinde hastalıkların önüne geçmek ve kendinizi korumak için yemek listenize eklemeniz gereken bir gıda var; o da tahin! Onu hep pekmezin yancısı olarak gördük ve faydalarını gözardı ettik ama öyle zengin bir besin kaynağı ki vücuttaki zehri atmamıza yarayan en önemli doğal şifacı...

Faydaları saymakla bitmiyor! Soğuk algınlığından zehirli toksinlere kadar koruyor

E, B ve C vitamini açısından zengin olan tahin, hücre yapısını yenileyerek yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Antikanserojendir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek olası hastalıklara karşı direncinizi korumanızı sağlar.

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Tahin aynı zamanda vücuda giren ağır metaller, radyasyon ve bazı ilaçların meydana getirdiği toksinlere ve zehirli bileşenlere karşı koruma gerçekleştirir. Adeta vücudu temizler.

Alzheimer'ı karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen hafıza kayıplarını da önler. Ancak bunun için tahini düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekmektedir.

1

Tahinde bulunan E vitamini vücudunuzda bulunan yara izlerinin hızlı bir şekilde kapanmasını sağlayacaktır.

İyi bir E vitamini kaynağı olması sebebiyle seks hormonları oluşmasına da katkı sağlar.

2

Vücut ısısını artırır ve enerji verir. Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tahin pekmez yendiğinde hasta olma ihtimalinizi en aza indirirsiniz.

Tahin, protein bakımından son derece zengindir. Örnekle açıklayacak olursak; iki yemek kaşığı tahinde yarım kilo biftekteki kadar protein bulunmaktadır...

3

Doktor onayından geçen gebeler için tahin tavsiye edilir çünkü tahinin anne sütü artırıcı etkisi vardır.


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