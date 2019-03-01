Faydası kanıtlandı: Bilime dayalı ev ilacı tavuk suyuna çorba

Yapılan modern araştırmalar, tavuk ve sebze çorbasının soğuk algınlığı semptomlarının kontrolüne yardımcı olabileceğini, karışımdaki bir bileşiğin de griple savaşabileceğini doğrulamıştır.
Chest Journal'da yayınlanan araştırmada tavuk suyu çorbasında bulunan maddelerin, beyaz kan hücrelerini olumlu anlamda etkilediği ortaya kondu. Tavuk suyu çorbası, enfeksiyonlara karşı doğal bir koruyucu oluyor.
2012 yılında yapılan bşr araştırmada ise, karnosin adı verilen bir bileşik açısından zengin olan tavuğun etkilerine dikkatler çekildi. Araştırmacılara göre karnosin, vücudun bağışıklık tepkisini etkiliyor ve hastalıkla savaşmakta son derece etkiliyor. Tavuk suyuna çorba içmek, gribin meydana getirdiği tıkanıklıkları hafiflettiği söyleniyor.
Tavuk suyu çorba nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
1 adet kalçalı but
1 adet orta boy kuru soğan
1 adet orta boy patates
1 adet orta boy havuç
3 adet kereviz sapı
1/2 çay kaşığı arpa şehriye
göz kararı tane karabiber
5 su bardağı su
Adım 1
Kalçalı butu yıkayın ve tencereye alın.
Adım 2
Kuru soğanı ayıklayıp dörde bölün ve tencereye alın. Patates ve havucunda kabuklarını ayıklayıp küçük parçalara ayırıp tencereye ilave edin.
Adım 3
Kereviz saplarını da tencereye koyduktan sonra suyunu ekleyin.
Adım 4
Tane karabiberi, tuzu ekleyin ve tavuk iyice pişene kadar kaynatın.
Adım 5
Piştikten sonra süzün ve patatesle havucu iyice ezerek süzülen suyun içine ilave edin. Ocağa alıp kaynayınca içine yarım çay bardağı arpa şehriye ilave edin.
Adım 6
Arpa şehriyeler yumuşayınca çorbanız hazır demektir. Servis ederken üzerine karabiber serpmeyi ve limon sıkmayı unutmayın.
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