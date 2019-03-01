Faydası kanıtlandı: Bilime dayalı ev ilacı tavuk suyuna çorba

yüzyıldan bu yana tavuk suyuna çorba, solunum yolu rahatsızlıklarına karşı ilaç niyetine tüketilmiştir. Bugün bilim, bir kase tavuk çorbasının iyileşmek için en besleyici yiyecek olabileceğini ve iyileşmeyi hızlandırdığını öne sürüyor.

Yapılan modern araştırmalar, tavuk ve sebze çorbasının soğuk algınlığı semptomlarının kontrolüne yardımcı olabileceğini, karışımdaki bir bileşiğin de griple savaşabileceğini doğrulamıştır.

Chest Journal'da yayınlanan araştırmada tavuk suyu çorbasında bulunan maddelerin, beyaz kan hücrelerini olumlu anlamda etkilediği ortaya kondu. Tavuk suyu çorbası, enfeksiyonlara karşı doğal bir koruyucu oluyor.

2012 yılında yapılan bşr araştırmada ise, karnosin adı verilen bir bileşik açısından zengin olan tavuğun etkilerine dikkatler çekildi. Araştırmacılara göre karnosin, vücudun bağışıklık tepkisini etkiliyor ve hastalıkla savaşmakta son derece etkiliyor. Tavuk suyuna çorba içmek, gribin meydana getirdiği tıkanıklıkları hafiflettiği söyleniyor.

Tavuk suyu çorba nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 adet kalçalı but

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

3 adet kereviz sapı

1/2 çay kaşığı arpa şehriye

göz kararı tane karabiber

5 su bardağı su

Adım 1

Kalçalı butu yıkayın ve tencereye alın.