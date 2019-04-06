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Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na: Umarım haksızlık yaşamazsın

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ÜNLÜLER  | 06.04.2019 00:34 | Son Güncelleme

Fazıl Say, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu’na "Bravo kardeşim. Umarım haksızlık yaşamazsın" yorumunda bulundu.

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na: Umarım haksızlık yaşamazsın

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından, "İstanbul'un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı.

"BRAVO KARDEŞİM"

Fazıl Say yorumunda, "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" ifadesini kullandı.

fazilsay


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Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say ekrem imamoğlu yerel seçimler 2019 istanbul

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