Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na: Umarım haksızlık yaşamazsın

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından, "İstanbul'un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı.
"BRAVO KARDEŞİM"
Fazıl Say yorumunda, "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" ifadesini kullandı.
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