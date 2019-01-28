Fazıl Say'ın Twitter'daki paylaşımı olay oldu!

Fazıl Say, Ece Dağıstan ile geçen hafta İtalya’nın Milano kentindeki Türk Konsolosluğunda evlendi.

Evliliklerini Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Fazıl Say'ın paylaşımına ''Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Ece Dağıstan ile Milano'da 25 Ocak 2019'da dünyaevine girdi'' notunu düşmesi sosyal medyada olay yarattı.

Say'ın paylaşımına "Abi biz seni överdik sen niye övdün" gibi yorumları yapıldı.

Paylaşımın hayran (fan) sayfasından yapıldığını sananlar oldu.

