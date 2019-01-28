TREND

Fazıl Say'ın Twitter'daki paylaşımı olay oldu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
İLİŞKİLER  | 28.01.2019 21:05 | Son Güncelleme

25 Ocak'ta mimar Ece Dağıstan ile Milano'da evlenen piyanist Fazıl Say'ın Twitter hesabından kendi evliliğini 'Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi' diyerek duyurması sosyal medyada olay yarattı.

Fazıl Say'ın Twitter'daki paylaşımı olay oldu!

Fazıl Say, Ece Dağıstan ile geçen hafta İtalya’nın Milano kentindeki Türk Konsolosluğunda evlendi.

898395_3

Evliliklerini Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Fazıl Say'ın paylaşımına ''Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Ece Dağıstan ile Milano'da 25 Ocak 2019'da dünyaevine girdi'' notunu düşmesi sosyal medyada olay yarattı.

898395_1

Say'ın paylaşımına "Abi biz seni överdik sen niye övdün" gibi yorumları yapıldı.

898395_2

Paylaşımın hayran (fan) sayfasından yapıldığını sananlar oldu.

PARTNER"Flört eder gibi mesajlaşıyoruz""Flört eder gibi mesajlaşıyoruz"
İzleyen çiftleri ayıran şov! Sadece 2 soru sordu 17 bin çiftin ayrılmasına neden olduİzleyen çiftleri ayıran şov! Sadece 2 soru sordu 17 bin çiftin ayrılmasına neden oldu
Rüyada erik görmek ne anlama gelir?Rüyada erik görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say ece dağıstan

En Çok Okunan Trend Haberler

Dev marka duyurdu: Türkiye'de dizel satışını durduruyoruz

Dev marka duyurdu: Türkiye'de dizel satışını durduruyoruz

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan'a gözdağı!

Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan'a gözdağı!

Yemekteyiz'in sunucusu Onur Büyüktopçu'dan şok taciz itirafı!

Yemekteyiz'in sunucusu Onur Büyüktopçu'dan şok taciz itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşkından ilk fotoğraf! Sosyal medyadan paylaştı!

Ata Demirer yeni aşkını böyle duyurdu!

İzleyen çiftleri ayıran şov! Sadece 2 soru sordu 17 bin çiftin ayrılmasına neden oldu

İzleyen çiftleri ayıran şov! Sadece 2 soru sordu 17 bin çiftin ayrılmasına neden oldu

Rüyada erik görmek ne demek? Rüyada erik görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada erik görmek ne anlama gelir?

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi

Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendi

Esra Erol'da ağlatan buluşma! 14 yıl sonra böyle ortaya çıktı

Esra Erol'da ağlatan buluşma! 14 yıl sonra böyle ortaya çıktı

Metal grubunda solistlik yapan büyükanne Inge Ginsberg

96 yaşında bir büyükanne! Yaptığı işle şaşırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.