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Fazla tüketilen bitki çayları sağlığınızı olumsuz etkileyebilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Her şeyin fazlasının zarar olduğunu ifade eden Dahiliye Uzmanı Sedat Aksın, sağlık bulunması için içilen bitki çaylarının da buna dahil olduğunu söyledi.

Fazla tüketilen bitki çayları sağlığınızı olumsuz etkileyebilir

İnsan vücudunun bütün gıda maddelerine, başta su olmak üzere yediğimiz içtiğimiz her şeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Aksın, “Suya, yağa, karbonhidrata ve proteine ihtiyacımız var. İnsanın doğru beslenmesi önemlidir. Dengeli beslenmeyen su içmeyen insanların matobalizması düzgün çalışamaz. İnsan vücudu soğuktan da etkilenir, sıcaktan da etkilenir. Yani ortalama 20 derece oda sıcaklığı münasiptir. İnsan vücudu 36 buçuk derece ile 37 arasında çalışır. Bu ısıyı koruyabildiğimiz sürece vücudumuz verimli çalışır. Ne sıcakta uzun süre kalalım, ne soğukta uzun süre kalalım. Mutlaka doğru ısıyla doğru şekilde yaşamamız lazım. Günde yaklaşık 2,5 litre suya ihtiyacımız var” dedi.

NİTELİĞİ BİLİNMEYEN İÇECEKLER İÇİLMEMELİ

Niteliği bilmeyen içeceklerin içilmemesi gerektiğine değinen Aksın, “Yani kalitesinin düzgün olması lazım. Bayat olmaması lazım. Afro toksini
olmaması lazım. C vitamininin ölmemesi önemli, çünkü ufak bir ısıda bile C vitamini bozulur. Kaynar suda içtiğimiz bitki çaylarının faydası oldukça sınırlıdır. Defalarca ıhlamur, ada çayı içmek zarar verebilir. Günde 1-2 fincandan fazla bitki çayları içmememiz gerekir. Sürekli bitki çayı içenlerin bağırsaklarında mineral atımı bozulur. Fayda yerine zarar da verebilir. Kaynar halde içmememiz gerekir. Oda sıcaklığında, ılığa yakın olması gerekir. Yani kabızlık için bile ot tavsiye edildiğinde o otunda abartılmaması gerekir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bitki çayları sağlık

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