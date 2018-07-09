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Fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere: 3 günde 4 kilo verdiren liste

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

Aç kalmadan hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bu listeye bir göz atın. Fakat öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda var. Onay verirse bu diyeti gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz :)

Fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere: 3 günde 4 kilo verdiren liste

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1.GÜN

Sabah:

-1 dilim kepekli kızarmış ekmek

-2 kaşık fıstık ezmesi

-1 fincan kahve ya da çay

-Yarım şeftali

Öğle:

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-1 dilim kızarmış ekmek

-Yarım porsiyon ton balığı

-1 bardak şekersiz limonata

Akşam:

-1 porsiyon buharda pişirilmiş et

-1 kase yeşil fasulye

-1 adet elma

-Yemekten sonra vanilyalı dondurma yiyebilirsiniz.

2.GÜN

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Sabah:

-1 dilim kepekli kızarmış ekmek

-1 adet haşlanmış yumurta

-1 adet muzun yarısı

Öğle:

-1 adet yumurta

-4 dilim süzme peynir

-5 bardak su

Akşam:

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-1 adet sosisli sandviç

-1 adet çörek

-1 kase rendelenmiş havuç

3.GÜN

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Sabah:

-1 dilim kaşar peynir

-1 adet elma

-5 bardak su

Öğle:

-1 dilim kızarmış ekmek

-1 adet haşlanmış yumurta

Akşam:

-1 fincan orkinoks

-1 adet muzun yarısı

-1 adet vanilyalı dondurma

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diyet listesi kilo vermek diyet

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