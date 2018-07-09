Fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere: 3 günde 4 kilo verdiren liste

Sabah:
-1 dilim kepekli kızarmış ekmek
-2 kaşık fıstık ezmesi
-1 fincan kahve ya da çay
-Yarım şeftali
Öğle:
-1 dilim kızarmış ekmek
-Yarım porsiyon ton balığı
-1 bardak şekersiz limonata
Akşam:
-1 porsiyon buharda pişirilmiş et
-1 kase yeşil fasulye
-1 adet elma
-Yemekten sonra vanilyalı dondurma yiyebilirsiniz.
Sabah:
-1 dilim kepekli kızarmış ekmek
-1 adet haşlanmış yumurta
-1 adet muzun yarısı
Öğle:
-1 adet yumurta
-4 dilim süzme peynir
-5 bardak su
Akşam:
-1 adet sosisli sandviç
-1 adet çörek
-1 kase rendelenmiş havuç
Sabah:
-1 dilim kaşar peynir
-1 adet elma
-5 bardak su
Öğle:
-1 dilim kızarmış ekmek
-1 adet haşlanmış yumurta
Akşam:
-1 fincan orkinoks
-1 adet muzun yarısı
-1 adet vanilyalı dondurma
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