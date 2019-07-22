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Fear the Walking Dead 6. sezon onayını aldı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.07.2019 13:00 | Son Güncelleme

Beşinci sezonu devam eden Fear the Walking Dead dizisi 6. sezon onayını kaptı.

Fear the Walking Dead 6. sezon onayını aldı

Çok sevilen The Walking Dead’in uzantısı olarak ekrana gelen zombi draması Fear the Walking Dead dizisinden güzel haberler var. AMC kanalı beşinci sezonu devam eden diziye 6. sezon onayı verdiğini duyurdu. Fear the Walking Dead, bu sezon 2 milyon izleyizi ile kanalın en çok izlenen ikinci dizisi. Sezonları devam ettikçe büyük kadro değişiklikliklerine giden ve ana diziden bazı isimleri de kendisine katan Fear the Walking Dead'e yakın zamanda Garret Dillahunt, Maggie Grace ve Lennie James gibi isimler dahil oldu.

Popüler zombi dizisi “Fear the Walking Dead”in başlıca rollerini Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia ve Jenna Elfman paylaşıyor. Onay haberi San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da duyuruldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fear the Walking Dead Colman Domingo Alycia Debnam-Carey

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