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Feci kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım! "Affet beni" deyip ekledi...

22.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün, eski eşi ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşarak, "Acıyı yazmak, kelimeler anlamsız gelir. Ben seni affettim, affet beni" ifadelerini kullandı.

Feci kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım! "Affet beni" deyip ekledi...

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kazada ölen Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı.

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"BEN SENİ AFFETTİM, AFFET BENİ""

Bu zamana kadar birçok projede yer alan Gülmez, 2015-2017 yılları arasında Tolga Güleryüz ile evli kalmıştı. Eski eşinin acı haberini alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Güleryüz'e veda etti. Yaşadığı acıyı paylaşan oyuncu, "Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni." dedi.

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Tiyatro dünyasını kahreden trafik kazasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazanın etkisiyle içinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in bulunduğu minibüsün özellikle ön tarafı adeta hurdaya döndü. Minibüste bulunan ve aralarında Tolga Güleryüz'ün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, Sergen Deveci'yle ilgili gelen endişeli haberler ailesini ve hayranlarını korkuttu. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, kazanın nasıl meydana geldiği de netleşmeye başladı.

TİYATROCULARIN KARIŞTIĞI KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Tüm Türkiye Amasya'dan gelen haberle sarsılırken, korkunç kazanın detayları da ortaya çıktı. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve şoförün önündeki kamyonu geç fark ettiği iddia edildi.

VALİ MASATLI 'TESPİT EDİLDİ' DİYEREK DUYURDU

Yaralıları hastanede ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazanın oluş sebebiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Vali Masatlı, “Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi” diye konuştu.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI, KAMYON ŞOFÖRÜ SERBEST

Yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Bektaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kamyon sürücüsü Hacı Ahmet Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zeynep Gülmez kaza

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