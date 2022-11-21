SON DAKİKA | Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'dan gelen haber korkutmuştu... Kazayla ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu, minibüs sürücüsü...

Tiyatro dünyasını kahreden trafik kazasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazanın etkisiyle içinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in bulunduğu minibüsün özellikle ön tarafı adeta hurdaya döndü. Minibüste bulunan ve aralarında Tolga Güleryüz'ün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, Sergen Deveci'yle ilgili gelen endişeli haberler ailesini hayranlarını korkuttu. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, kazanın nasıl meydana geldiği de netleşmeye başladı.

SON DAKİKA | TİYATROCULARIN KARIŞTIĞI KAZA NASIL MEYDANA GELDİ? İLK BULGULAR...

Tüm Türkiye Amasya'dan gelen haberle sarsılırken, korkunç kazanın detayları da ortaya çıktı. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve şoförün önündeki kamyonu geç fark ettiği iddia edildi.

VALİ MASATLI 'TESPİT EDİLDİ' DİYEREK DUYURDU

Yaralıları hastanede ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazanın oluş sebebiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Vali Masatlı, “Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi” diye konuştu.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI, KAMYON ŞOFÖRÜ SERBEST

Yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Bektaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kamyon sürücüsü Hacı Ahmet Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Tolga Güleryüz

SERGEN DEVECİ, CEYHUN FERSOY VE MELİS İŞİTEN'İN SAĞLIK DURUMU

Yaralılardan Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz'ın tedavileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci'nin tedavisi de Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN EŞİ KONUŞMAKTA ZORLANARAK ANLATTI

Kaza sonrası açıklama yapan Ceyhun Fersoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Ören, Instagram hesabından arkadaşlarının sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. Öner, "Arayan soran herkese çok teşekkürler. Merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef. Diğer yaralılarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince az hasarla atlatmaya çalışacağız. İnşallah iyi olacağız" dedi.

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN MİNİBÜSTEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

BENZİN İSTASYONUNDA MOLA VERMİŞLER

Öte yandan kaza öncesi son görüntüler de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Sergen Deveci'nin sosyal medyada paylaştığı video görüntüsünde tiyatro ekibinin bir benzin istasyonunda mola verdiği görülüyor. 7 günlük turnelerini tamamlayan ekibin yorgun ancak neşeli halleri dikkat çekti.



