Felaketten akıllanmadılar... Düğünden koştur koştur kaçtılar! Silah sesleriyle beraber kaçış anları

Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, benzer görüntüler bu kez Araklı ilçesinden geldi. Araklı’da bir düğünde kaydedilen görüntüler “Bu kadarına da pes” dedirtti.

SİLAH SESLERİ ARASINDA KAÇTILAR

Görüntülerde, düğün esnasında art arda sıkılan silah sesleri nedeniyle panikleyen iki kadının korkuyla kaçtığı anlar yer aldı. O anları kaydeden kadınlardan biri yaşadıkları durumu sosyal medyada “Düğüne geldik, operasyonun ortasına düştük” notuyla paylaştı.

"AKILLANIR MIYIZ? HAYIR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Ne zaman bilinçli bir toplum olacağız biz?", "Akıllanır mıyız? Hayır", "Hala gülüyorlar. Akıl yok yeminle", "Benim anlamadığım şey; niye gülüyorlar?", "Şöyle bir keyif yüzünden başkasının hayatını karartanlara, ağırlaştırılmış müebbet vereceksin" şeklinde yorumlar yapıldı.