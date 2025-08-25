Mynet Trend

Felaketten akıllanmadılar... Düğünden koştur koştur kaçtılar! Silah sesleriyle beraber kaçış anları

Çiğdem Sevinç

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir düğünde kaydedilen görüntüler tepki çekti. Silah sesleri arasında korkuyla kaçan iki kadının videosu sosyal medyada paylaşıldı. “Düğüne geldik, operasyonun ortasına düştük” notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Çaykara’daki ölümle sonuçlanan olayın hemen ardından gelen bu görüntüler, “Akıllanır mıyız? Hayır” yorumlarıyla eleştirildi.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, benzer görüntüler bu kez Araklı ilçesinden geldi. Araklı’da bir düğünde kaydedilen görüntüler “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Felaketten akıllanmadılar... Düğünden koştur koştur kaçtılar! Silah sesleriyle beraber kaçış anları 1

SİLAH SESLERİ ARASINDA KAÇTILAR

Görüntülerde, düğün esnasında art arda sıkılan silah sesleri nedeniyle panikleyen iki kadının korkuyla kaçtığı anlar yer aldı. O anları kaydeden kadınlardan biri yaşadıkları durumu sosyal medyada “Düğüne geldik, operasyonun ortasına düştük” notuyla paylaştı.

Felaketten akıllanmadılar... Düğünden koştur koştur kaçtılar! Silah sesleriyle beraber kaçış anları 2

"AKILLANIR MIYIZ? HAYIR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Ne zaman bilinçli bir toplum olacağız biz?", "Akıllanır mıyız? Hayır", "Hala gülüyorlar. Akıl yok yeminle", "Benim anlamadığım şey; niye gülüyorlar?", "Şöyle bir keyif yüzünden başkasının hayatını karartanlara, ağırlaştırılmış müebbet vereceksin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Felaketten akıllanmadılar... Düğünden koştur koştur kaçtılar! Silah sesleriyle beraber kaçış anları 3

Felaketten akıllanmadılar... Düğünden koştur koştur kaçtılar! Silah sesleriyle beraber kaçış anları 4

Trabzon düğün silah
