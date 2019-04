Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

NAGATOMO VE MITROGLOU KADRODA

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Yuto Nagatomo ve Kostas Mitroglou, derbi maçın 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle son maçlarda takımdan ayrı kalan Nagatomo ve Mitroglou, karşılaşmada yedekler arasında bulundu. Sarı-kırmızılı takımda bu futbolcuların yarı sıra, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik yedek kulübesinde oturdu.

FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI PANKART

Fenerbahçeli futbolcular sahaya ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıktı. Süper Lig’de evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya çıkarken Can Bartu’yu unutmadı. ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolculara taraftarlar alkışlarla destek verdi.

G.SARAY TARAFTARINDAN CAN BARTU PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy’deki derbide tribünlerde ‘Mekanın cennet olsun Can Bartu’ pankartı açtı. Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu’na gelen Galatasaraylı taraftarlar vefat eden Can Bartu’yu unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde ‘Mekanın cennet olsun Can Bartu’ pankartı açarak baş sağlığı dileklerinde bulundu.